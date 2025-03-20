Milan Skriniar'dan Fenerbahçe ve Mourinho sözleri!

"SEÇMEMİN NEDENLERİNDEN BİRİ..."

"Mourinho olağanüstü bir teknik direktör ve inanılmaz bir insan. İlk temastan itibaren bana kendimi önemli hissettirdi. Beni ilk arayan insanlardan biriydi, bu her oyuncunun hoşuna gidebilecek bir hareket. Fenerbahçe'yi seçmemin nedenlerinden biri de bu ve birlikte büyük hedeflere ulaşabileceğimizden eminim."