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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Milan Skriniar'dan Fenerbahçe ve Mourinho sözleri! - Fenerbahçe Haberleri

        Milan Skriniar'dan Fenerbahçe ve Mourinho sözleri!

        Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde Paris Saint-Germain'den kiraladığı Slovak stoper Milan Skriniar, milli takım kampında sarı-lacivertliler ile ilgili konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2025 - 19:20 Güncelleme: 20.03.2025 - 19:20
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        • 1

          Fenerbahçe'nin Slovak savunmacısı Milan Skriniar, milli takım kampında Fenerbahçe ve Jose Mourinho ile ilgili soruları cevapladı.

        • 2

          "HARİKA HİSSEDİYORUM"

          "Fenerbahçe'de harika hissediyorum, hiçbir antrenmanı kaçırmıyorum ve düzenli oynuyorum. Devamlılık sağlamak benim için çok önemliydi ve şu ana kadar hiçbir sorun yaşamadım, yüzde 100'üm. Fenerbahçe tercihimden dolayı çok mutluyum."

        • 3

          "ÇOK MEMNUNUM"

          "Fenerbahçe çok büyük bir kulüp, Avrupa'nın en iyi kulüpleriyle rekabet edebilir. Bana güvendiler ve anlaştığımız her şeye saygı duyuldu. Bu, günümüz futbolunda hafife alınacak bir şey değil. Bu yüzden gerçekten çok memnunum."

        • 4

          "SEÇMEMİN NEDENLERİNDEN BİRİ..."

          "Mourinho olağanüstü bir teknik direktör ve inanılmaz bir insan. İlk temastan itibaren bana kendimi önemli hissettirdi. Beni ilk arayan insanlardan biriydi, bu her oyuncunun hoşuna gidebilecek bir hareket. Fenerbahçe'yi seçmemin nedenlerinden biri de bu ve birlikte büyük hedeflere ulaşabileceğimizden eminim."

        • 5

          Fenerbahçe'ye transferinden sonra 12 maçta süre bulan Skriniar, 2 asist yaptı.

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