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Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanan müsabakada, ligin iddialı iki takımı kozlarını paylaştı. Milan, 26. dakikada Atalanta kalecisi Juan Musso’nun kendi kalesine attığı gol ve 86. dakikada da Junior Messias'ın kaydettiği golle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Atalanta galibiyetiyle kırmızı-siyahlı takım, ligde üst üste 3. maçını kazandı ve puanını 47'ye çıkartarak ikinci sıradaki Inter ile puanını eşitledi. Milan'ın lig lideri Napoli arasında ise 18 puan fark bulunuyor. Haftayı puansız kapatan Atalanta, 41 puanda ve 6. sırada kaldı. Atalanta'da forma giyen milli oyuncumuz Merih Demirel, kart cezası nedeniyle mücadelede forma giyemedi.

SERIE A'DA 3 PUANLI SİSTEMİN ''EN YAŞLI OYUNCUSU'' UNVANI IBRAHIMOVIC'IN Bu arada, Milan'ın 41 yaşındaki emektar golcüsü Zlatan İbrahimovic, 9 aylık sakatlığın ardından bu sezon ilk kez bu maçta 74. dakikada Olivier Giroud'nun yerine oyuna dahil oldu. İbrahimovic bu maçla aynı zamanda Serie A’da üç puanlık sistemin uygulandığı dönemde forma giyen "en yaşlı oyuncu" unvanını aldı. Serie A'nın 24. haftası, 27 ve 28 Şubat'ta oynanacak 4 maçla tamamlanacak.

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