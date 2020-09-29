Gözler enfeksiyon ya da bakteriyel bir durum söz konusu olarak mikrop kapabilir. Gözün mikrop kapmasına göre bir tedavi uygulanmaktadır.
Gözde mikrop kapması sonucunda oluşan enfeksiyon durumuna konjonktivit denilmektedir. Basit bir mikrop ile de bu enfeksiyon riski oluşabilmektedir. Bunun yanında arpacık olması da mikrop kapma sonucunda oluşan bir enfeksiyon hastalığıdır. Gözde batma, yanma, sulanma, kaşınma, çapaklanma ve sıvı akması şeklinde ortaya çıkan belirtiler göstermektedir.
Gözde virüs kapma ihtimali olması açısından bir göz hekimine muayene olmak gereklidir. Bu durumda göz damlası ya da pomadlarla tedavi edilerek iyileşmesi sağlanmaktadır.
Göz rahatsızlığında adonoviral enfeksiyon kapmaları da oluşabilmektedir. Bu virüs konjonktivitin daha ilerleyen mikrop türlerindendir. Bu durumda ortaya; kaşınma, sulanma, ışığa hassasiyet, göz kapağında şişme, kulak ve lenflerde şişme şeklinde bir durum çıkar. Bu açıdan oldukça önemlidir. Tedavi edilmesi ise; antibiyotik, kortizon içeren damla tedavisi uygulanır. Korneada beyaz benekler şeklinde ortaya çıkan virüs bulaşması belirtisidir. Virüs ilerlerse uzun süreç yaşanmasına neden olabilir.
Basit mikrop kapmalarda; ballı su, papatya suyu, gibi bitkisel sularla kompres yapmak iyi gelebilir. Ancak bu durum toz kaçması ya da basit bir cisimle mikrop kapması olması halinde uygulanmalıdır. Diğer virüs ve bakteriyel enfeksiyonlar nedeni ile oluşan mikrop kapmalarında mutlak bir göz hekimine gitmek önem taşımaktadır.
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