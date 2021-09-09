Halkias, "Theodorakis, Yunanistan ve Türkiye'yi Ege dışında da birbirine bağlayan çok şey olduğunu söylerdi ve buna inanırdı." diye konuşarak, sanatçı dostunun, Türk halkı ile dostluk ilişkilerinin pekişmesi için çok çaba saf ettiğini belirtti.



Türk-Yunan Dostluğu Derneği kurucularından gazeteci Ioanna Kolovu ise Theodorakis'in Türk-Yunan Dostluk Derneği için attığı adımları, Türkiye'de de Yunanistan'da da çok sayıda insanın ilgiyle kucakladığını belirtirken, "Bu vesileyle Türkiye'den harika insanlar tanıdık." diye konuştu.



O dönem çalıştığı gazetenin kendisini Theodorakis'in 1986'da Türkiye'de verdiği konseri takip etmek için görevlendirdiğine değinen Kolovu, bu ziyaret sırasında yakınlaşma fırsatı bulduğu Theodorakis'in kendisine Türk-Yunan Dostluğu Derneğine katılmayı önerdiğini kaydetti.



Kolovu, Türkiye'deki Theodorakis konserlerinden çok etkilendiğinin altını çizerek, "Çok duygusaldı. Şarkılarını bilmeyen insanlar bile ayağa kalkıp kendisine eşlik ediyordu. Çok sıcak bir ortam vardı." dedi.