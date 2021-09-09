Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Mikis Theodorakis son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri

Mikis Theodorakis son yolculuğuna uğurlandı

Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden müzisyen, yazar ve politikacı Mikis Theodorakis için Yunanistan'ın Girit Adası'nda cenaze töreni düzenlendi. Türk-Yunan Dostluk Derneği'nin kurucusu da olan Theodorakis'in son yolculuğunda Yunanistan halkı sokaklara döküldü

09.09.2021 - 16:00 | Güncelleme: DÜNYADAN

  • Yunan sanatçı Mikis Theodorakis, kalp sağlığındaki sorunlar nedeniyle geçtiğimiz hafta Atina'da yaşamını yitirdi. 1000'den fazla şarkıyı müzik dünyasına katan, Zorba (1964) ve Serpico (1973) filmleri için bestelediği müziklerle hafızalara kazınan Theodorakis, sadece Yunanistan için değil, dünya müziği için de önemli bir isimdi.

  • 3 GÜN YAS İLAN EDİLDİ

    Theodorakis için bugün Girit Adası'nda cenaze töreni düzenlendi. Yunanistan halkı son yolculuğunda usta sanatçısı için sokaklara döküldü. 96 yaşında hayatını kaybeden Mikis Theodorakis için Yunanistan'da üç günlük yas ilan edilmişti.

  • Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, dün Mitropolis Kilisesi'nde düzenlenen cenaze törenine de katılmıştı. Mikis Theodorakis'in cenazesinin kendi isteği üzerine Girit Adası'nda bulunan Hanya şehrine, ebeveynleri ve erkek kardeşinin yanına defnedilmesine karar verilmişti.

    Theodorakis’in yakın dostu Zülfü Livaneli de törene katılan isimler arasında yer aldı.

  • DOSTLUK KÖPRÜSÜ KURMAYA ÇALIŞTI

    Türk-Yunan Dostluğu Derneğinin kurucularından, Yunan besteci, aktivist ve politikacı Mikis Theodorakis'in ölümünün ardından dostları, dünya çapında tanınan sanatçının Türk-Yunan dostluğuna büyük önem verdiğini ve Türk halkının, onun kalbinde özel bir yeri olduğunu belirtti.

    Ölümü, Türkiye'de de büyük üzüntü yaratan Theodorakis, yaşamı boyunca müziği ve söylemleriyle iki komşu halk arasında dostluk köprüsü kurmaya çalışan bir sanatçı olarak biliniyor.

    AA muhabirine konuşan Theodorakis'in müzisyen dostu Lakis Halkias ve Türk-Yunan Dostluğu Derneği Kurucu Üyesi gazeteci Ioanna Kolovu, Theodorakis'in Türk-Yunan dostluğuna katkılarının önemi ve sanatçının Türk halkına duyduğu sevgiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

  • Lakis Halkias, Theodorakis'in, zengin bir ortak geçmişi olan Türk ve Yunan halklarını siyasetteki sorunların ayıramayacağına inandığını kaydetti.

    Türkiye'de de konserler veren Theodorakis'i, bu ülkeye sanatçının müziği ve eserlerinin taşıdığını ifade eden Halkias, "Türkiye ve Türk halkı, Mikis Theodorakis'in şarkılarını söyledi ve söylemeye devam ediyor. Bu önemli. Sanatı, Mikis'in yapmak istediği şeyi başardı çünkü halklar farklı politikalar nedeniyle ayrı düşebilir ama her zaman kültür ve sanatla yakınlaşırlar" diye konuştu.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.