Mike Tyson'ı yenen Jake Paul tarihin en pahalı spor kıyafetini giydi
Boksun efsanevi ismi Mike Tyson'ı yendiği gösteri maçıyla tarih yazan Jake Paul, maçta giydiği spor kıyafetinin fiyatıyla da tarihe geçti
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Dünyanın merakla beklediği Mike Tyson ile Jake Paul'ün boks maçı önceki gün yapıldı. 8 raunt süren gösteri maçının kazananı, ünlü YouTuber Jake Paul oldu.
2005'ten bu yana profesyonel olarak herhangi bir boks maçına çıkmayan 58 yaşındaki Mike Tyson ile boks kariyerine 2018'de başlayan ve bugüne kadar 11 maça çıkan 27 yaşındaki Jake Paul'ün karşı karşıya geldiği ringde, maç kadar dikkat çeken bir başka şey de Paul'ün tarihin en pahalı spor kıyafetini giymesi oldu.
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Teksas eyaletindeki AT&T Stadı'nda yapılan maçta, efsanevi boksör Mike Tyson'ı yenerek tarih yazan Jake Paul, aynı zamanda 380 karatlık pırlantadan oluşan tüm zamanların en pahalı spor kıyafetini üzerinde taşımasıyla da tarihe geçti.
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Jack Paul'ün pırlanta taşlarla donatılmış şort, ayakkabı ve ceketten oluşan boks kıyafetinin değerinin 1 milyon dolar olduğu öğrenildi.
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YouTube yıldızı, dövüş öncesi bir Instagram videosu yayınlayarak özel yapım gümüş ayakkabı ve şortunu sergiledi.
Paul AT&T Stadyumu'na David August imzalı, el yapımı bir ceketiyle giriş yaptı.