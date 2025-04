Mike Berry, hayatını kaybetti

İngiliz şarkıcı Mike Berry'den acı haber geldi. 'The Sunshine of Your Smile' şarkısıyla hafızalarda yer edinen Mike Berry, 82 yaşında hayatını kaybetti.

11 Nisan Cuma günü sabah erken saatlerde hayatını kaybettiği öğrenilen Mike Berry'nin menajeri Peter Stockton, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Efsane isim Mike Berry'nin bu sabah, huzur içinde yaşama veda ettiğini ve son dakikalarında ailesinin baş ucunda olduğunu herkese en derin üzüntümle bildirmek zorundayım. Mike, 64 yıllık kariyeri olan inanılmaz, yetenekli bir sanatçıydı. Umarım şimdi cennette eski dostlarının yanındadır.

Fotoğraf: Avalon