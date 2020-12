Mika Can Raun kimdir, nereli ve kaç yaşında? Merak konusu oldu. Instagram ve TikTok uygulamasında çektiği videolarla fenomen olan Mika Can Raun yayınladığı şiirler ile de takipçi sayısını arttırdı. Armağan Çağlayan'ın da YouTube kanalına katılan Mika Can Raun yaptığı açıklamalarla da adından söz ettiriyor. İşte Mika Can hakkında detaylar...

MİKA CAN RAUN KİMDİR?

Mika Can Raun 9 Temmuz 2001 yılında Büyükada'da dünyaya geldi. Üç kardeş olan Mika Can Raun'un annesi Şanlıurfalı babası ise Büyükadalı.

Bir süre Marmara Üniversitesi'nde senaryo yazarlığı eğitimi görüyor, aynı zamanda şiir yazıyor. İlkokulda şiir yazmaya başlayan Mika Can Raun, şiirlerinin patentini alıyor. Mika 15 yaşından beri çalışarak kendi parasını kazanmış, ailesinden herhangi bir maddi yardım almamış. İlk olarak turistlerin ilgi gösterdiği bir mağazada çalışmayı başlamış ve bu sayede İngilizcesini geliştirmişti.

MİKA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Mika Can Raun isminin anlamı ile ilgili açıklaması şöyle; İtalyanca bir kitap var Rodeo isminde. Kitapta çeşmenin adı Mika olarak geçiyor. İnsanların acı ve mutsuzluğunu iyileştiriyormuş. Annem de orada görüyor ve adımı Mika koymuş. Adım hoşuma gidiyor, insanlara da ilginç geliyor.