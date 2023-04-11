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Miha Zajc: Kariyerimin ilk 3 golü arasında

Fenerbahçe forması giyen Miha Zajc, Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından konuştu. Zajc attığı gol hakkında, "Kariyerimin ilk 3 golü arasında" ifadesini kullandı

Giriş: 11.04.2023 - 00:57 | Güncelleme: ABONE OL
Miha Zajc: Kariyerimin ilk 3 golü arasında
HABERTURK.COM

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Miha Zajc, 2-1 kazandıkları Fatih Karagümrük karşılaşmasını değerlendirdi.

Zajc, "Zor bir maç oldu. İlk yarıda iyi olduğumuzu düşünüyorum. Karagümrük 1 şut çekti, gol oldu. İkinci yarı çok daha iyiydik. Bu galibiyeti hak ettik. Önemli bir 3 puanı aldık." dedi.

Sloven orta saha oyuncusu, sözlerini, "Kariyerimin ilk üç golü arasına girer bu attığım gol. Önemli bir goldü. Ama daha önemlisi kazanmaktı. Yolumuza devam edeceğiz. Attila Szalai de güzel bir gol attı. Maçtan önce bu golü atacağını söyledim. Sürpriz olmadı." ifadeleriyle tamamladı.

İşte Zajc'ın attığı gol:

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