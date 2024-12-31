Midye kaçakçılığına 12 milyon TL ceza

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerince bu yıl yasa dışı yollarla yurt dışına kum midyesi çıkarmaya çalışırken yakalanan 46 kişiye, toplam 11 milyon 991 bin 932 lira para cezası uygulandı.

Denetimlerde kaçakçılıkta kullanılan 29 araca el konuldu. Bu araçlardan 6'sı, tescil işlemlerinin ardından kamuya kazandırıldı.

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