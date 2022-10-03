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Midesi olan bakmasın! Dışkı şarabından, canlı larvalı peynire kadar dünyanın en "iğrenç" yemekleri...

İğrenç Yemekler Müzesi'nde sergilenen bu yiyecekler, müze yetkilileri tarafından "en iğrenç" olarak tanımlanıyor. Müzeye gelenler, bu yemekleri tadabiliyor. Müze yetkilileri, tiksinmekle başlayan tepkilerin kusmaya kadar gittiğini belirtiyor.

03.10.2022 - 11:41 | Güncelleme: ABONE OL

  • Tüm kültürlerin kendine has bir mutfağı olmasına aşinayız. Bazı damaklar, herkese uymaz ancak insanların ortak "iğrenç" anlayışının aynı olduğunu söyleyebiliriz.

    Burası, Disgusting Food Museum yani İğrenç Yemekler Müzesi. Amerika ve İsviçre'de yer alan bu müzede farklı kültürlerin "iğrenç" yemekleri tanıtılıyor. 

    Sergilenen yemeklerin birçocuğu geleneksel mutfaklara ait ve çoğu artık tüketilmiyor. Müze yetkilileri, En İğrenç Yemekler Listesi başlığında, bu zamana kadar ziyaretçiler tarafından en iğrenç bulunan yemekleri listeledi. 

    Fotoğraflar ve yazılar Disgusting Food Museum web sitesinden alındı.

  • ÇOCUK DIŞKISINDAN YAPILAN ŞARAP (TTONGSUL), ESKİ GÜNEY KORE

    Ttongsul , %9 alkol içeriğine sahip geleneksel bir Kore tıbbıdır. 4-7 yaş arası insan çocuğunun kakası 3-4 gün buzdolabında bekletilir, suyla karıştırılır, daha küçük parçalara bölünür ve gece boyunca fermente edilir. Kakalı fıçı, fermantasyonun ilk gününde bile inanılmaz derecede güçlü bir dışkı kokusu salar.

    Kaka/su karışımı bir elekten geçirilir ve %70 kaynatılmış yapışkan olmayan pirinç, %30 yapışkan pirinç ve maya ile karıştırılır. Yapışkan olmayan pirinç, fermantasyon süreci için önemli olan çok miktarda protein içerir. Yapışkan pirinç, sözde anti-inflamatuar ve ağrı giderici özelliklerinin yanı sıra tadı iyileştirmek için oradadır. Fermantasyon süreci, iyi bakterileri aktive eder ve kötü bakterileri öldürür.  

    Elde edilen karışım, 30 ila 37 santigrat derecelik bir sıcaklığı korumak için bir battaniyeye sarılmış bir toprak kapta en az yedi gün mayalanmaya bırakılır. Yeterince fermente edilmezse, içmek tehlikelidir, ancak tamamen olgunlaştığında; bu alkollü içeceğin ağrıyı, kırık kemikleri, çürükleri, iltihabı ve hatta epilepsiyi iyileştirdiği iddia edilir. Sarı-kahverengi sıvı süzülür; potansiyel olarak hâlâ etrafta yüzen küçük kaka parçaları ile lağım sümüksü ve kusmuğunun bir kombinasyonuna benzer.

    Tadı biraz ekşi ve pirinç şarabına benzer. Bu Kore şarabının hafif bir kaka kokusu vardır ve nefesinizde kaka kokusu bırakabilir. Yaklaşık %9 alkol içerir. Bu alkollü içeceğin kokusu ve görsel görünümü, gerçek tadından daha kötüdür. Ttongsul'un hiçbir şekilde günümüz Güney Kore'sinde kullanılan bir şey olmadığını vurgulamak önemlidir. 

     

  • KUŞ EMBRİYOSU (BALUT), FİLİPİNLER

    Bir kuşun, genellikle bir ördeğin gelişen embriyosu, genellikle 14 ila 21 gün boyunca kuluçkaya yatırılır ve daha sonra içinde kaynatılır ve kabuktan servis edilir.

    Balut, Filipinler'de ve Güneydoğu Asya'da afrodizyak ve akşamdan kalma tedavisi olarak bilinen yaygın bir sokak yemeğidir. Amniyotik sıvı doğrudan kabuktan içilir ve yumurta sarısı ile ördek embriyosu daha sonra doğrudan kabuktan yenir, kemikler ve gaga hala yenebilecek kadar yumuşaktır.

  • CANLI LARVALARLA YENİLEN PEYNİR (CASU MARZU) - SARDİNYA, İTALYA

    Kurt peyniri (casu modde, casu cundídu ve casu fràzigu olarak da bilinir) canlı larvalarla birlikte yenir, bu nedenle yemek yiyenlerin gözlerini zıplayan larvalardan korumaları gerekir.

    Canlı kurtçukları yemek, yeni konakçılarının içinde hayatta kalabildikleri ve bağırsak duvarlarını delebildikleri için risklidir. Solucan peyniri keskin bir kokuya sahiptir ve dilinizi yakar ve saatlerce süren güçlü bir tat bırakır. Casu Marzu AB'de yasaklandı ve hem satıcı hem de alıcı için 40.000 € para cezasına çarptırıldı.

    Solucan peyniri sadece larvalar hala hayattayken yenmelidir, ölü kurtçuklar solucan peynirinin bozulduğunun bir işareti olarak kabul edilir. Peynir, kurtçukları öldürebileceğinden soğutulmuşsa istisnalar yapılabilir.

    Bazıları solucan peynirindeki larvaları yememeyi tercih eder, peyniri larvaların oksijene aç olduğu kapalı bir kağıt torbaya koyar, çantada hareket edip zıplayarak hayatta kalmaya çalışır ve patlama sesine neden olur. Ses kesildiğinde larvalar ölür ve kremsi maddeyi yemeden önce çıkarılabilir.

  • MEYVE YARASASI ÇORBASI, GUAM

    Pişirme sırasında yarasalar kuvvetli idrar kokar, ancak et tatlı ve tavuğa benzer olarak tanımlanır. Çorba o kadar popülerdi ki Guam Meyve Yarasasının nesli tükenmek üzere avlandı.

    Guam'daki yarasalar büyük miktarlarda sikad tohumu yerler ve insanlar tarafından tüketildiğinde ALS, Parkinson ve Alzheimer'a benzer ölümcül bir nörodejeneratif hastalık olan Lytico-bodig hastalığına neden olan çok miktarda toksin biriktirir.

    İlk olarak 1904'te rapor edildi ve ölüm sertifikalarına felç dahil edildi. Guam'daki Chamorro halkında, 1945 ve 1956 yılları arasında önde gelen ölüm nedeniydi.

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