Microsot'ta yaşanan Crowdstrike krizi kullanıcıları ve firmaları günün ilk saatlerinden beri zor durumda bırakıyor. Bankacılık ve havacılık firmaları başta olmak üzere bir çok kurum kırmızı alarma geçmiş durumda. Microsoft'un konu hakkındaki açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte detaylar...