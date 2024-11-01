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        Haberler Spor Futbol Micky van de Ven, Galatasaray maçında yok! - Futbol Haberleri

        Micky van de Ven, Galatasaray maçında yok!

        Tottenham Teknik Direktörü Ange Postecoglou, sakatlığı bulunan stoper Micky van de Ven'in milli ara sonrası forma giyebileceğini açıkladı. 23 yaşındaki oyuncu, Galatasaray maçında oynayamayacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2024 - 17:28 Güncelleme: 01.11.2024 - 17:28
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        Tottenham'a stoperinden kötü haber!
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        UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'a konuk olacak olan Tottenham'da Micky Van de Ven, maçta forma giyemeyecek.

        Son olarak EFL Cup'da Manchester City'i 2-1 mağlup eden Londra ekibi, Galatasaray maçı öncesinde de evine Aston Villa'yı ağırlayacak.

        GALATASARAY MAÇINDA YOK

        Postecoglou, Manchester City maçında sakatlanan stoper Micky van de Ven'in milli ara sonrası geri döneceğini söyledi. Avustralyalı teknik adam, "Maçı gerçekten sabırsızlıkla bekliyordu. En azından geçen seferki gibi onu uzun süre sahalardan uzak bırakacak bir sakatlık değil. Muhtemelen milli aradan sonda oynayacak." dedi.

        23 yaşındaki futbolcu, 7 Kasım'da Galatasaray ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçında forma giyemeyecek

        Sakatlanan diğer stoper Romero'nun hafta sonu forma bulma şansı olurken, Son Heung-min'in de pazar günü sahada olması bekleniyor.

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