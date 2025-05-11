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        Haberler Dünyadan Mick Jagger'ın nişanlısından 44 yaş fark eleştirisine yanıt - magazin haberleri

        Mick Jagger'ın nişanlısından 44 yaş fark eleştirisine yanıt

        Melanie Hamrick, 81 yaşındaki rock yıldızı nişanlısı Mick Jagger ile aralarındaki 44 yaş fark eleştirisine yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.05.2025 - 12:28 Güncelleme: 11.05.2025 - 12:28
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        44 yaş fark eleştirisine yanıt
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        Rolling Stones grubunun efsanevi solisti Mick Jagger'ın nişanlısı Melanie Hamrick, ilişkileriyle ilgili eleştirilere yanıt verdi.

        81 yaşındaki ünlü rock yıldızı ile 37 yaşındaki eski balerin Melanie Hamrick, 2014'ten bu yana birlikte. Çiftin 2016 yılında bir çocuğu oldu. Oğulları Deveraux, Jagger'ın sekizinci çocuğu. Hamrick, bu ayın başlarında verdiği bir röportajda, Jagger ile yıllardır nişanlı olduklarını doğrulamış ve evlilik için "Belki" ifadesini kullanmıştı.

        Yeni röportajında Melanie Hamrick, Mick Jagger ile aralarındaki yaş farkı eleştirilerine yanıt verirken, "Benden daha genç! O harika, gerçekten öyle" ifadesini kullandı.

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        Melanie Hamrick, oğlu hakkında konuşurken de "Onun genlerinde var. Kimse ona öğretmedi, kimse onu etkilemedi. Babasının konserlerinden herhangi birini görmeden önce kıpır kıpır oluyordu" dedi.

        Geçen ay verdiği röportajda, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı seçtiklerini söyleyen Hamrick; "Birbirimizi desteklemeye, birbirimizin yanında olmaya, ikimizin de mutlu olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Benim bütün derdim ve çabam bu" demişti.

        Melanie Hamrick ile Mick Jagger, Şubat 2014'te Japonya turnesi esnasında tanıştı. Jagger, grubu Rolling Stones'la, Melanie Hamrick ise Amerikan Bale Tiyatrosu'yla turnedeydi. Hamrick ve arkadaşları, Rolling Stones konserinin sahne arkasında Jagger ile iletişim kurdu. İlişkileri, tanışmalarından dört ay sonra aşka dönüştü.

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        #Mick Jagger
        #Melanie Hamrick
        #yaş farkı
        #ilişki

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