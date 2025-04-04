Michelle Williams'ın taşıyıcı anneden dördüncü çocuğu oldu

Ünlü oyuncu Michelle Williams, eşi Thomas Kail'den üçüncü, kendisinin dördüncü çocuğunu kucağına aldı. People'ın haberine göre, çift taşıyıcı anne aracılığıyla bebeklerini dünyaya getirdi.

44 yaşındaki ABD'li oyuncu Williams'ın, 2008'de hayatını kaybeden oyuncu Heath Ledger ile olan ilişkisinden 18 yaşında Matilda adında bir kızı var.

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Michelle Williams ile yönetmen Thomas Kail'in 4 yaşında Hart adında bir oğlu ve 2022'de doğan ve adı kamuoyuna açıklanmayan bir oğlu bulunuyor.

Çiftin ilişkisi ilk olarak, 2019'un sonlarında Michelle Williams'ın hamile olduğu ve nişanlandıkları ortaya çıktığında kamuoyuna açıklandı.

İkili, Thomas Kail'in yönettiği ve Michelle Williams'ın başrol oynadığı 'Fosse / Verdon' dizisinde çalışırken tanışmıştı.