Michelin Rehberi 2025 İstanbul-İzmir-Muğla seçkisi açıklandı

2025 İstanbul, İzmir ve Muğla seçkisine ikisi Michelin yıldızlı olmak üzere 32 yeni restoran dahil edildi. Türkiye'deki tavsiye edilen mekan sayısı İstanbul'da 77, İzmir'de 24 ve Muğla'da 31 olmak üzere toplam 132'ye ulaştı.

Michelin Rehberi müfettişleri tarafından yeni keşfedilen bu restoranlar arasında 2sine Michelin Yıldızı, 8ine Bib Gourmand ve 6sına Michelin Yeşil Yıldız verildi. Aynı zamanda Michelin Rehberi 2023 ve 2024te bir yıldız alan tüm restoranlar yıldızlarını bu yıl da muhafaza etti.

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Michelin Deneyimler Departmanı İletişim Direktörü Elisabeth Boucher "TÜRKİYE’DE UZUN VADELİ BİR VİZYONUMUZ VAR" Michelin Deneyimler Departmanı İletişim Direktörü Elisabeth Boucher, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türk mutfağının kalitesi nedeniyle Türkiyede farklı şehirlere de gitmek istediklerini belirterek, "Bu yıl Bodrum sınırlarının ötesine geçmek için, Muğlaya gitmeyi seçtik. Bu bizim için sadece bir başlangıç. Çünkü Türkiyede uzun vadeli bir vizyonumuz var ve her yıl yeni cevherler bulabileceğimizi umuyoruz." dedi.

REKLAM Boucher, Michelin Rehberine bu yıl 32 yeni üye eklendiğini aktararak, "Bu gerçekten çok büyük bir haber. Çünkü bu sayı İstanbul'daki, İzmir'deki ve Muğla'daki şeflerin inanılmaz bir kalite düzeyi sağladıkları anlamına geliyor." ifadesini kullandı. Michelin Rehberinin yaklaşımından bahseden Boucher, "Michelin Rehberinin Türkiye'deki coğrafi ayak izini istikrarlı bir şekilde artırmak istiyoruz. Ancak acele etmek de istemiyoruz. Çünkü ekiplerimizin işlerini doğru, düzgün bir şekilde yapabilmelerini istiyoruz. Daha önce belirledikleri restoranlara geri dönüyorlar ama aynı zamanda yeni cevherler bulmak için de zaman ayırıyorlar. Ekiplerimizin işlerini en iyi şekilde yapabilmelerini sağlamak bizim için çok önemli. Bu yüzden çok hızlı gitmek istemiyoruz. Ama Türkiye'nin hala keşfedilecek pek çok cevheri olduğu doğru." değerlendirmesini yaptı.

Boucher, Michelin Rehberi müfettişlerinin beş kriteri olduğuna işaret ederek, şu bilgileri verdi: "Bu kriterler evrenseldir. Sadece Türkiye için değil, New York, Paris ya da Tokyo için de geçerlidir. Birincisi malzemelerin kalitesi. Şef için hem üreticilerini hem de ürünü ve ürünün mevsimselliğini seçmek çok önemlidir. İkinci kriter ise pişirme tekniklerinde ustalık dediğimiz şeydir. Kulağa basit gelebilir ama bizim için çok önemlidir. Üçüncü kriter ise tabaklardaki koruyucuların uyumu. Yani şefin tabaktaki farklı lezzetleri orkestrasyon şekli. Dördüncüsü de bu benim favorim, şefin mutfağında kendini ifade etme kişiliğidir. Yani bir bakıma şefin kimliği mirastır ama aynı zamanda yemeklerine kattığı yaratıcılıktır. Son olarak da Michelin Rehberi müfettişleri için çok önemli olan bir diğer şey tutarlılık. Şefin başından sonuna kadar olağanüstü bir yemek sunma kapasitesi. Aynı zamanda tüm yıl boyunca misafirlerimizin, yani Michelin Rehberine güvenen insanların yılın herhangi bir zamanında restorana gitmekten mutlu olmalarını istiyoruz."

REKLAM TURK FATİH TUTAK, İKİ YILDIZINI KORUYOR Bu yıl tek Michelin yıldızı, İstanbul'daki Casa Lavandaya ve İzmir'deki Narımora verildi. İstanbulda Araka, Arkestra, Mikla, Neolokal, Nicole ve Sankai by Nagaya, Bodrumda Kitchen by Osman Sezener ve Maçakızı, İzmirde OD Urla, Teruar Urla ve Vino Locale yıldızlarını korudu. Ayrıca, yerel mutfak sahnesinin zirvesinde yer alan İstanbuldaki Turk Fatih Tutak iki Michelin yıldızı ile tavsiye edilmeye devam ediyor.

BİB GOURMAND RESTORAN SAYISI 27YE YÜKSELDİ Michelin Rehberi seçkisinde çevreye duyarlı gastronomi konusunda en kararlı restoranlara verilen Yeşil Yıldız bu yıl, İstanbulda Casa Lavandanın yanında The Barn ve Telezzüze, Muğlada Mezra Yalıkavak (Bodrum) ve Agora Pansiyon (Milas) ve İzmirdeki Asma Yaprağı adlı işletmeciye takdim edildi. Gurmeler ve gezginler tarafından takdir edilen bir derecelendirme olan Bib Gourmand ödülüne de bu yıl Arka Ristorante Pizzeria, Ali Ocakbaşı, Aslında Meyhane, Tatbak, Araf İstanbul, Nazende Cadde, Beynel, Yeşil Yıldız ödüllü Asma Yaprağı ve Agora Pansiyon değer görüldü.

Seçkiye yeni eklenen restoranlarla ve derecelerini bir yıl daha koruyan restoranlarla birlikte 2025 seçkisinde Bib Gourmand restoran sayısı İstanbulda 14, İzmirde 8, Muğlada 5 olmak üzere toplam 27ye yükseldi. Michelin Rehberine tavsiye edilen işletmelere ise 22 restoran dahil oldu. İzmirden Birinci Kordon Balık Restoran, Gula Urla, Hus Şarapçılık, Kasap Fuat Çeşme, Ortaya Alaçatı ve Scappi, İstanbuldan The Barn, Telezzüz, Apartıman Yeniköy, Herise İstanbul ve Lokanta by Divan, Muğladan ise Divia by Maksut Aşkar, Barbarossa, Karnas Vineyards, Kornel, Lucca By The Sea, Oi Filoi, Oro by Alfredo Russo, Mori, The Red Balloon Yalıkavak ve Mezra Yalıkavak tavsiye listesinde yer aldı.

YETENEKLİ PROFESYONELLER İÇİN ÜÇ ÖZEL ÖDÜL Bu yıl 2025 Michelin Sommelier Ödülü, yıldızlı OD Urla restoranının sahibi Yunus Öztürke takdim edildi. Michelin yıldızlı restoran Nicoleun servis ekibi de 2025 Michelin Servis Ödülü ile onurlandırıldı. 2025 Michelin Genç Şef Ödülü ise Bodrumdaki Yeşil Yıldızlı Mezra Yalıkavak restorandan Serhat Doğramacının oldu. Michelin Guide İstanbul, İzmir, Muğladaki tüm restoran önerilerine Michelin Guide internet sitesi ve mobil uygulamalarından erişilebiliyor.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.