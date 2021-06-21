MicroStrategy’nin CEO'su Michael Saylor, şirketin daha fazla Bitcoin almak için 400 milyon dolarlık tahvil satışı yapacağını açıkladı. MicroStrategy’nin Bitcoin’leri bundan böyle şirketin yeni kurulan yan şirketi MacroStrategy tarafından saklanacağı belirtildi.

MİCHAEL SAYLOR KİMDİR?

Michael J. Saylor, 4 Şubat 1965'de doğdu. Mobil yazılım ve bulut tabanlı hizmetler sağlayan MicroStrategy şirketinin kurucularından ve yöneticilerinden olan Amerikalı bir girişimci ve iş yöneticisidir.

Aynı zamanda ücretsiz çevrimiçi eğitim sağlayıcısı Saylor Academy'nin tek mütevellisidir. 2016 itibariyle Saylor'a 31 patent verildi ve 9 ek başvurusu inceleniyor.

MicroStrategy'nin Temmuz 2020'deki üç aylık kazanç konferansı görüşmesinde Saylor, MicroStrategy'nin nakit tutmak yerine Bitcoin, altın veya diğer alternatif varlıkları satın almayı keşfetmek istediğini açıklamıştı. Ertesi ay, MicroStrategy 21.454 Bitcoin satın almak için nakit stokundan 250 milyon dolar kullandı.