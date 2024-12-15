Michael Jackson'a ait yayınlanmamış kasetler ölümünden 15 yıl sonra bulundu

Kasetlerde Jackson ve yapımcı Bryan Loren'in kayıt ve yaratım sürecini tartıştıkları duyulabiliyor. Musgrove, "Bu şeyleri dinledim ve tüylerim diken diken oldu. Çünkü bunu daha önce kimse duymamıştı. Michael Jackson'ın gerçekten konuştuğunu ve şakalar yaptığını duymak gerçekten çok harikaydı" diye konuştu.

Michael Jackson’ın varisleri, kasetleri satın almayı reddetti, ancak mülkiyet hakları konusunda Musgrove’a bir mektup göndererek, kasetleri kamuyla paylaşamayacaklarını açıkça belirtti.