MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

MHP Genel Merkezi Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"BAŞARILI ŞEKİLDE TAMAMLANDI"

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MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli planlı tetkik ve tedavileri için 4 Şubat 2025 tarihinde Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesine yatırılmıştır. Yapılan tetkik ve tıbbi değerlendirmeler sonucunda, 10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine, 6 Şubat 2025 tarihinde mevcut kapak girişimsel olarak değiştirilmiş olup, işlem komplikasyonsuz olarak çok başarılı şekilde tamamlanmıştır.

"TIBBİ DURUMU SON DERECE İYİ"

Tıbbi durumu son derece iyi ve stabil olup, odasında dinlenmektedir. Kısa zaman içerisinde hastane süreci tamamlanarak günlük yaşantısına dönecektir.

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İşte MHP Lideri Devlet Bahçeli için yayımlanan geçmiş olsun mesajları:

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye çok geçmiş olsun diyor, Cenabı Allah'tan acil şifalar diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başarılı bir operasyon ile kalp kapakçığı değiştirilen MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye çok geçmiş olsun diyor, Cenabı Allah'tan acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Sayın Bahçeli’ye acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, geçirdiği tıbbi operasyon dolayısıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Başarılı bir tıbbi operasyon geçiren Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kendisine Allah'tan acil şifalar temenni ediyorum. Sağlık durumunun da çok şükür oldukça iyi olduğunu öğrendiğimiz Sayın Bahçeli'nin en kısa sürede iyileşerek millete hizmet yolunda çalışmalarına devam etmesini diliyorum."

ADALET BAKANI TUNÇ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim'den acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI GÖKTAŞ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bahçeli'ye, geçirdiği operasyon nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileterek, acil şifalar diledi. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI IŞIKHAN Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Yüce Allah'tan acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı. İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini sunarak, "Sayın Devlet Bahçeli'ye Allah'tan acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum." dedi. MİLLİ EĞİTİM BAKANI TEKİN Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Geçirdiği başarılı operasyon sonrası Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı bilge lider Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Rabbimden şifalar diliyorum." mesajını paylaştı. BBP GENEL BAŞKANI DESTİCİ Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye şahsım ve Büyük Birlik Partisi camiası adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Yüce Allah’tan acil şifa diliyorum" dedi. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başarılı bir sağlık operasyonu geçirdiği ve tedavisinin devam ettiği açıklanan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye şahsım ve Büyük Birlik Partisi camiası adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Yüce Allah’tan acil şifa diliyorum" ifadelerini kullandı.