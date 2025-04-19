MHP Lideri Devlet Bahçeli'den, Tarkan'a taziye telefonu
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Tarkan'ı telefonla arayarak, annesi Neşe Tevetoğlu'nun vefatı nedeniyle taziyelerini iletti
Giriş: 19.04.2025 - 17:17 Güncelleme: 19.04.2025 - 17:28
Ünlü şarkıcı Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu, vefat etmişti. Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Tevetoğlu, 17 Nisan'da son yolculuğuna uğurlanmıştı.
Bengü Türk'ün haberine göre; Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli, annesini kaybeden Tarkan'ı telefonla arayarak, baş sağlığı dileklerini iletti.
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