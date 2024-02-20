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        Haberler Gündem Politika MHP lideri Devlet Bahçeli'den açıklamalar - Son dakika haberleri

        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2024 - 10:35 Güncelleme: 20.02.2024 - 10:41
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        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
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        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli'nin konuşmasının satırbaşları şöyle:

        "Erzincan'ın İliç ilçesinde altın üretimi yapılan bir maden sahasında toprağın kaymasıyla bir felaket meydana geldi. Maalesef 9 maden işçimiz toprak altında kaldı. Devletimiz seferber oldu. İşçilerimize ulaşmak amacıyla maden alanına yığılan toprak kütlesinin tahliye ve temizlik işlemi dikkatle sürdürülmektedir. Zaman zaman yeni toprak kaymalarının yaşanıyor olması çalışmaları aksatmaktadır. İşçilerimizin hayata döndürülmesi gayemizdir.

        MHP olarak 13 Şubat'tan bu yana sıcak gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. 14 Şubat günü TBMM'nin devreye girmesini yerinde bulduk. Kazanın tüm yönleriyle araştırılması ve tedbirlerin belirlemesi amacıyla komisyon kurulmasını isabetli görüyoruz. Bazı yorumcular, sözde çevreciler, rant devşirme peşinde koşan siyasetçileri dikkate alarak, alayının dinlenmesi doğal olacaktır. Herkes eteğindeki taşı döksün de görelim.

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