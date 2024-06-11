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        Haberler Gündem Politika MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar - Son dakika | Son dakika haberleri

        MHP lideri Bahçeli: Geri Kabul Anlaşması sonlandırılmalı

        MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı ikili görüşmelerin çarpıtılmasını hayretle takip ediyoruz" diyen Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımız doğal olarak herkesle görüşebilir, herkesi dinleyebilir. Bizim için mahsuru yok. Çarpıtmalara kulak asmayın. Bizim nazarımızda mahsurlu olan taraf, asla astarı olmayan söylentilerin, gemiyi azığa alması, saçma sapan iddiaların azgınlaşması, fitnenin kamçılanmasıdır" ifadelerini kullandı. Açıklamasında Suriyeli sığınmacılara da değinen Bahçeli, "Ülkemizde geçici koruma statüsüyle bulunan Suriyeli sığınmacıların, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşleri kademe kademe sağlanmalı, düzensiz göçün beli kırılmalı ve Geri Kabul Anlaşması sonlandırılmalıdır" şeklinde konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2024 - 10:30 Güncelleme: 11.06.2024 - 11:38
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        "Geri Kabul Anlaşması sonlandırılmalı"
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        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin açıklamalarından önce çıkanlar şöyle:

        "Oyunları bozacak cesarete ve yüreğe sahip olmalıyız. Anafor anlayışlara maceracı akımlara kapılmaktan özenle sakınmalıyız. Kulis bilgisiyle servis edilen dedikoduları, özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı ikili görüşmelerin çarpıtılmasını hayretle takip ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız doğal olarak herkesle görüşebilir, herkesi dinleyebilir. Bizim için mahsuru yok. Çarpıtmalara kulak asmayın. Bizim nazarımızda mahsurlu olan taraf, asla astarı olmayan söylentilerin, gemiyi azığa alması, saçma sapan iddiaların azgınlaşması, fitnenin kamçılanmasıdır.

        "LİDER ÜLKE TÜRKİYE HAYALİ İLE YÜRÜYORUZ"

        Dibi görünmeyen kuyulardan sırf susuzluğumuzu gidermek için su içmedik. Dik durduk doğru olduk. Kalbimizde Allah inancı, arkamızda şehitlerimizin hatırası, ömrümüzde lider ülke Türkiye hayali ile yürüyoruz. Her şey Türkiye için diyoruz. Türkiye'yi karanlık operasyonların hedefi haline getirmek isteyenlere elbette taviz veremeyiz. Telaşa kapılmadan daha soğuk kanlı daha sağ duyulu daha temkinli olarak mukavemet göstermek mecburiyetindeyiz.

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        "SURİYE BÖLÜNDÜ DE BİZ Mİ DUYMADIK"

        Güney sınırlarımızda bir terör devleti kurulmak isteniyor. Herkesi uyarıyorum asıl hedef Türkiye'dir. Türkiye'den öç almak isteyenler sırada beklemektedir. Amaç Türkiye'yi kapana köşeye sıkıştırmaktır. ABD Suriye'de sonuçları çok vahim olacak bir oyun kurmaktadır. Suriye Arap Cumhuriyeti bölündü de biz mi duymadık. Sözde yerel seçimlerin ağustos ayına ertelendiği malumlarınızdır.

        "BU TERÖR HAMLESİNİN ÜST AKLI ABD'DİR"

        Bu terör hamlesinin üst aklı ABD'dir. Böyle bir dost ancak ve ancak düşman başınadır. Bölücü terör örgütünün ABD desteği ile yapmak istediği sözde seçimler gündemden tamamen çıkarılmalı. Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılıyız. Alarm zilleri çalan bu menfur gelişmeleri bölge ülkelerinin Rusya dahil sessizce izlemesi son derece düşündürücüdür. Suriye ve Irak'ın güvenliği Türkiye'nin güvenliğidir. Suriye'deki sözde seçim girişimi operasyon nedenidir.

        "DEM'İN HEDEFİ HİZMET DEĞİLDİR"

        DEM Partili Hakkari Belediye Başkanının hukuk sınırları kapsamında görevden el çektirilmesi ardından geçtiğimiz çarşamba günü silahlı terör örgütünü yönetmek suçundan 19 yıl 6 ay hüküm alarak tutuklanması, Türk devlet ve hukuk onurunun şaşmaz hükmüdür. DEM'in hedefi yöre insanına hizmet etmek değildir. DEM'in hedefi derdimize deva, ihtiyaçlarına çare olmak değildir. DEM'li belediyelerin hemen hepsinde paralel yönetim, PKK'nin sözde komiserleri vasıtasıyla ağırlığı ve gölgesi altındadır. DEM Parti yönetimindeki belediyeler PKK güdümündedir. DEM'in hedefi hizmet değildir. 30'a yakın örgüt üyesi başkan koltuğunda oturuyor.

        CHP LİDERİ ÖZEL'E TEPKİ

        CHP, bu pis senaryonun alt yüklenicisi, yerli figüranıdır. 'DEM derseniz,' devletin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü dinamitlemek için hazırda bekleyen bölücü fitnedir. CHP de DEM'lenmiş ele geçirilmiş ve Atatürk ile yolları çoktan ayırmıştır. Özgür Bey kavga istediğimizi söyleyip duruyor. Bizim böyle bir niyetimiz yoktur. Şayet kavga edeceksek Özgür Bey rahat olsun o bizim klasmanımızda değildir. Meselemiz maşalarla değil tutan ellerdedir.

        "GERİ KABUL ANLAŞMASI SONLANDIRILMALI"

        Nusayrat Mülteci kampına sözde 4 rehineyi kurtarmak adına saldıran İsrail, 67'si çocuk, 57'si kadın olmak üzere 274 masum Filistinli'yi katletmiştir. Böylece İsrail, soykırım suçuna bir yenisini daha eklemiştir. Bu insanlık dışı saldırıyı lanetliyorum.

        Ülkemizde geçici koruma statüsüyle bulunan Suriyeli sığınmacıların, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşleri kademe kademe sağlanmalı, düzensiz göçün beli kırılmalı ve Geri Kabul Anlaşması sonlandırılmalıdır."

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