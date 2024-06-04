MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İçişleri Bakanlığımız hukuk sınırları dahilinde devreye girmiştir. Bir PKK'lının seçimlere katılması başlı başına bir skandaldır. Terörist belediye başkanı, terörist milletvekili istemiyoruz. 'Kayyuma karşıyız' sözleriyle bölücü terör örgütüne açıkça hizmet eden kimlik yoksunları bellidir. Türkiye muz cumhuriyeti kabile devleti değildir. Güney sınırlarımız boyunca terör devleti hayalleri kuranların hevesleri kursaklarında kalacaktır.

CHP'YE TEPKİ

DEM'lenmiş CHP'ye sormak isterim bizim hangi konuda yüksek huylu olmamızı bekliyorsunuz? Nasıl bir normalleşme vasatı kafanızdan geçiriyorsunuz? Yumuşayarak hangi karara varacaksınız? Şehitlerimize nasıl ihanet edeceğinizi mi? DEM'e övgüler yağdıranlar sorarım maksadınız bunlardan hangisidir?

"AÇILAN TİYATRO PERDELERİNE KARNIMIZ TOKTUR"

Bir yanağımıza tokat atana diğerini dönemeyiz. Ya aynısı ile karşılık veririz ya da o eli kırar atarız. Dümenciliğin sonu aylaklık ve ayakçılıktır. Taktik üstünlüklerle avunmak yerine Türk milletine karşılıksız sevda ile hizmet etmeyi, kararlılıkla sürdüreceğiz. Bizde geri adım olmaz. bizde meselelere hesabi yaklaşmak diye bir şey de olamaz. Bizim kalbimizde çarpan vatan ve millet sevgisidir. Yumuşama arayanlar önce bu sevgide uzlaşacak cesareti göstermelidir. Açılan tiyatro perdelerine karnımız toktur.