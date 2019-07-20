MHP lideri Devlet Bahçeli Karabük'te halka seslendi

Bahçeli'nin açıklamalarının satır başları şöyle;

"AB ile yol ayrımına gelinmiştir. Biz deveyi de gütmeyeceğiz bu diyardan da gitmeyeceğiz. Yeni hükümet sistemi bütün kurumlarıyla olgunlaşmalı ve tam olarak oturmalıdır. Yeni hükümet sistemi Türk milletinin başarısıdır. Hiçbir dış yönlendirme baskı yaşanmadan cumhurun bizzat iradesiyle oldu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden geri dönüş yoktur"