MHP'li Akçay: Daha etkin, daha fonksiyonel Meclis

Akçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TBMM'nin 27. Dönem 4. Yasama Yılı'nın hayırlı olmasını dileyerek, geçmiş dönemlerde olduğu gibi yeni dönemde de Türkiye'nin gündemini oluşturan hususların, ekim ayının başından itibaren sırasıyla mümkün olan verimli zamanı da kullanarak ele alacaklarını söyledi.

" MHP Grubu olarak, Cumhur İttifakı anlayışı çerçevesinde TBMM'nin çalışmalarına azami katkıyı vereceğiz." diyen Akçay, Türkiye'de, iki yıldan fazla bir süredir Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bulunduğunu, bu sürede yeni hükümet sisteminin pratiğinin yaşandığını dile getirdi. Akçay, temel parametresi yönetimde istikrar, temsilde adalet, güçlü hükümet, güçlü Meclis olan bu sisteminin aradan geçen süre içerisinde ülkede yerleştiğini ve çok önemli makro ve mikro düzeyde ülke yönetimine katkıda bulunduğunu ifade etti.

TBMM'nin 27. Dönemi'nde geçmiş dönemlere göre belirgin olan bazı özelliklerin bulunduğuna dikkati çeken Akçay, bunlardan birincisinin, vatandaşın verdiği oyun yüzde 95'inin şu anda TBMM'de temsil edilmesi olduğunu vurguladı.

TBMM'de 12 siyasi parti, 5 parti grubu ve 6 bağımsız milletvekilinin bulunmasının da bir diğer özellik olduğunun altını çizen Akçay, "Anayasa değişikliği yapılırken birtakım kara propagandalar, eleştiriler yöneltiliyordu; Türkiye iki partili sisteme gidiyor diye. Bunun gerçek olmadığı da ortaya çıktı. Türkiye yine çok partili, demokratik, siyasi hayatına daha güçlendirilmiş bir şekilde devam ediyor." şeklinde konuştu.

TBMM'nin geçmiş dönem Meclislerine göre çok daha uzlaşmacı bir yapıda olduğunu ifade eden Akçay, "Daha çoğulcu ve daha yüksek temsiliyet, kuvvetler ayrılığına sahip, daha uzlaşmacı bir TBMM'ye sahibiz. Meclisimizin bu yapısıyla dünya parlamentolarına da örnek olunduğu kanaatindeyiz. Meclisin bu yapısıyla 27. Dönem'in yasama faaliyetlerini önceki dönemlerden daha etkin, daha fonksiyonel bir halde yürütmeyi hedefliyoruz." dedi.

"MECLİS'İN SAYGINLIĞINA KATKI VERECEK ŞEKİLDE DAVRANILMALI"

TBMM'nin milletin temsil edildiği, milletin meselelerinin konuşulduğu, yasama faaliyetlerin yürütüldüğü bir yer olduğunu anımsatan Akçay, şöyle devam etti:

"Meclisteki çalışmalar esnasında gerek parti gruplarının gerekse bütün milletvekillerinin Meclisin saygınlığına katkı verecek şekilde davranması, kaba söz ve yaralayıcı birtakım tutum ve davranışlardan kaçınması gerekir. Tartışma, Meclisin doğasında vardır. Bunu polemiklere vardırmadan her milletvekillinin ve her parti grubunun kendi görüşlerini medeni ve saygılı bir atmosferde yürütmesini diliyoruz. MHP olarak buna da azami dikkat ediyoruz."

Kovid-19 sürecinde tedbirlere azami uyulması gerektiğini de vurgulayan Erkan Akçay, herhangi bir bulaşma hadisesi yaşanmadan çalışmaların yürütülmesi temennisini sözlerine ekledi.