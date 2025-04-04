MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün mesaisine başlıyor
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, bugün mesaisine başlayacağı bildirildi. Bahçeli, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in anıt mezarında düzenlenecek anma törenine katılacak
MHP Ankara İl Başkanlığı, bugün saat 13.00'te Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in anıt mezarında anma programı düzenleyecek.
İHA'nın haberine göre; MHP lideri Devlet Bahçeli'nin anma programına katılacağı ve ardından genel merkezde mesaisine başlayacağı bildirildi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, dejenerasyon bulguları nedeniyle kalp kapakçığı değiştirilmişti.
*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.