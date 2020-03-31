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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na MHP'li belediye başkanlarından destek geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP'li belediye başkanlarına hitaben yazdığı mektupta teşekkür etti.

Durmaz teşekkür mektubunda şu ifadeleri kullandı:

Kıymetli Belediye başkanlarımız; Seçilmiş olduğunuz Belediye Başkanlığı görevinizde 1. Yılı geride bıraktığınız bu günde, Herbirinize Sayın Genel Başkanımızın selam ve tebriklerini iletiyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum.. Halka hizmetin, Hakka hizmet olduğunu unutmadan sürdürdüğünüz bu anlamlı görevinizde; Beşikten mezara kadar insan hayatının her evresine tesir eden işler yapan sizler, Ülkemizin içerisinden geçtiği bugünkü sıkıntılı ortamdan çıkması için de çok büyük sorumluluk sahibisiniz..Bu nedenle, Devletimiz tarafından alınan kararlara harfiyen uyulması titizlikle takip edilmelidir.. Komşusu açken tok yatan bizden değildir, ilahi buyruğuna uygun olarak sıkıntısı olan tüm vatandaşlarımızın ihtiyaçları muhakkak surette karşılanmalıdır..

"SAMİMİ İLGİ NEDENİYLE SİZLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM!

Bu hususta her hangi bir sorunla karşılaşılmaması İçin, içişleri bakanlığımızın konuya ilişkin genelgeleri ve talimatları dikkate alınarak işlem yapılmalıdır.. Bizi millet yapan en önemli haslet zorluklara birlikte göğüs germe, sevinçte ve tasada bir ve beraber olma duygusudur. Buradan hareketle Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan ve Sayın Genel Başkanımızın herkesten önce 5 Maaşını bağışlayarak destek verdiği, Milli dayanışma kampanyasına gösterdiğiniz samimi ilgi nedeniyle size teşekkür ediyorum.. Sayın Genel Başkanımızın ifade ettikleri gibi, geceye sabredenlere, bir gündüz müjdelenmiştir.. Millet olarak Birlikte bu zorluğunda üstesinden geleceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmamalıdır... Yardımların tek elden ve gerçek ihtiyaç sahiplerine, hijyen kurallarına uygun olarak ulaştırılması hususunda yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla organize bir şekilde hareket edilmesi hayati öneme haizdir..Bu düşüncelerle seçilmiş olduğunuz belediye başkanlığı görevinizde başarıyla geride bıraktığınız birinci yılınızı bir kez daha tebrik ediyor, nice başarılı yıllarda sağlık ve huzur içinde Milletimize hizmet etmenizi Cenab-ı Allah’tan diliyorum ..Rabbim Milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin...

MHP'Lİ MELLİTVEKİLLERİ DE DESTEK VERMİŞTİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) mensupları da destek verdi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, MHP Genel Başkan yardımcıları Sadir Durmaz ve Mevlüt Karakaya kampanyaya 2 maaş ile katılırken, Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan 30 bin lira ile destek oldu.

Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak bir aylık maaşıyla, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt 20 bin lira ile kampanyaya katılırken, Tokat Milletvekili Yücel Bulut, bir maaşını bağışlayacağını açıkladı.

MHP'li belediyeler de kampanyaya destek verenler arasında yer aldı.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ve Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın birer aylık maaşlarıyla, Mersin'in Erdemli İlçesinin Belediye Başkanı Mükerrem Tollu 10 bin lira, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen 2 aylık maaşıyla, Trabzon'un Şalpazarı İlçesi Belediye Başkanı Refik Kurukız ise bir aylık maaşıyla kampanyaya destekte bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise 50 bin lira ile kampanyaya katkı verdi.

Adana'nın Karataş İlçesi Belediye Başkanı Necip Topuz bir maaşıyla "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek olurken, Konya Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu 2 maaşını, Bursa Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın bir maaşını, Şanlıurfa Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz 2 maaşını destek için bağışladı.

Kırıkkale Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz 2 aylık maaş, Mersin Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ ve Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş 10'ar bin lira ile kampanyaya katıldı.

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ise 3 maaşıyla kampanyaya katılanlar arasında yer aldı.