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İstanbul'da olay, saat 12.00 sıralarında Eyüpsultan Sakarya Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, eski MHP Eyüpsultan ilçe başkanı Köksal Kaçmaz işlettiği kafenin önüne araç çekilmesi üzerine duruma tepki gösterdi.

PARK TARTIŞMASI YAŞANDI

DHA'da yer alan habere göre Kaçmaz, aracın kafenin önünden çekilmesini istedi. Araç sahibi aracını çekti ardından kafenin önüne gelerek Kaçmaz ile tartışmaya başladı.

3 ARKADAŞIYLA GELİP KAFEYE ATEŞ AÇTI

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Mahalle sakinleri de olaya müdahil oldu. Araç sahibi daha sonra 3 arkadaşıyla birlikte olay yerine gelerek kafeye doğru silahla defalarca ateş etti.

2 KİŞİ KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

Kaçmaz´ın yanı sıra olay yerinde bulunan Yunus Kaya isimli bir kişiye de kurşun isabet etti. Saldırganlar olayın ardından hızla uzaklaştı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Kaçmaz´ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Yunus Kaya ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 1'İ ARANIYOR

Polis ekipleri saldırganları yakalamak için başlattığı çalışmada 3 şüpheliyi yakalarken, kaçan 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor. Açılan ateş sonucu park halinde bulunan bir araca da kurşun isabet ettiği öğrenildi.

"3 TORUNUNA SİPER ETMİŞ KENDİNİ"

Köksal Kaçmaz´ın ağabeyi Savaş Kaçmaz, "Tartışıyorlar sonra sıkıp gitmişler. Kendi halinde birisiydi zaten sıkanları da tanımıyordu. 3 tane de torunu vardı burada onların önüne siper etmiş kendini. Sadece İstanbul´da 2.5 milyon ruhsatsız silah varmış. Bunların olmaması lazım" diye konuştu.