        Mezopotamya’nın Sesi Diyarbakır’dan yükseldi

        Tarihin, kültürün ve çok sesli yaşamın simgesi Diyarbakır'da, Türkiye Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Antakya Medeniyetler Korosu konseri izleyenlere eşsiz bir gece yaşattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2025 - 20:19 Güncelleme: 17.10.2025 - 20:27
        Mezopotamya'nın Sesi Diyarbakır'dan yükseldi
        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ile birlikte izlediği Suriçi'ndeki konser farklı inançlardan ve kültürlerden sanatçıları aynı sahnede buluşturdu.

        Törene, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan "Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu"nda yer alan AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, AK Parti'den İstanbul Milletvekilleri Cüneyt Yüksel ve Şengül Karslı, Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş, Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Denizli Milletvekili Cahit Özkan, CHP Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat, Yeni Yol Partisi'nden Grup Başkanı ve İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen ile İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da katıldı.

        Programda ayrıca, AK Parti'den Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Eyyüpoğlu, Adıyaman Milletvekili İshak Şan, Diyarbakır Milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu ve Suna Kepolu Ataman, DEM Parti'den Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz, Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar da yer aldı.

        DİYARBAKIR'DAN GAZZE'YE!

        Sanatseverlerin unutulmaz anlar yaşadığı konserde barış, hoşgörü ve kardeşlik temaları işlendi.

        Antakya Medeniyetler Korosunun konserinde Diyarbakır’ın tarihî atmosferi müziğin evrensel diliyle birleşti.

        Gazze'de yaşanılan insanlık dramını da unutmayan Medeniyetler Korosu Filistin'e armağan etmek üzere Arapça olarak besteledikleri "Holm" adlı eserlerini de konserde seslendirdi.

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Bakan Ersoy, konserin ardından sahneye çıkarak sanatçılara teşekkür etti.

        Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde yankılanan ezgiler, kenti bir kez daha kültürün, sanatın ve hoşgörünün merkezi haline getirdi.Diyarbakır Kültür Yolu Festivali 19 Ekim'e kadar sanatseverleri ağırlamaya devam edecek.

        Yazı Boyutu
