Mevzuat Uyum Derneği (Compliance Association) ilk genel kurulunu yaptı

Mevzuat Uyum Derneği (Compliance Association), mevzuat uyum fonksiyonunun etkili işlemesi ve geliştirilmesi konusunda rehberlik etmek, iyi uygulamaların savunuculuğunu yapmak ve mevzuat uyum profesyonellerinin yetkinliklerini geliştirmek amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

09 Eylül 2020 tarihinde faaliyete başlayan Mevzuat Uyum Derneği’nin İlk Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirildi. Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Etik Kurul üyeleri seçildi. Kurullar tarafından düzenlenen toplantılar ile görev dağılımı yapıldı. Buna göre Mevzuat Uyum Derneği’nin kurulları aşağıdaki üyelerden oluştu.

Yönetim Kurulu Başkanı Gürdoğan Yurtsever oldu. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Z.Fulya Kaptan Güngör ve Burak Şenol olurken, Vural Göral Genel Sekreter, Hakan Uzun Sayman olarak belirlendi. Mehmet Tolga İncaz, Emre Özbek, Serkan Salık, Özge Gürsoy, Bülent Küçükçetin, Bilge Güneş ve Levent Arslan ise Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldılar.

Denetim Kurulu Başkanı Şimal Konanç oldu. Fatih Nazmi Doğan, Oytun İper, Gülden Sevimli, Tonguç Oruç ve Murat Esen ise Denetim Kurulu Üyesi olarak görev yapacaklar.

Etik Kurul Başkanı Hamdi İlkay Girgin olurken, Ferhun Ateş, Emre Atabay, Handan Takdoğan Över ve Vahdet Deniz Akçaoğlu ise Etik Kurul Üyesi olarak görev aldılar.

Mevzuat Uyum Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gürdoğan Yurtsever; “Derneğimizin faaliyete başlamasından itibaren Kurucu Yönetim Kurulu tarafından birçok çalışma ve etkinlik gerçekleştirildi. Derneğin kurumsal altyapısı oluşturuldu. Derneğimizin faaliyetleri çok boyutlu olarak yapılandırıldı. Üretim ve proje geliştirme merkezleri olarak çalışma grupları faaliyete başladı. Çalışma gruplarında birçok üyemiz Derneğimize ve mesleğimize gönüllü olarak ve özveriyle hizmet ediyor, katkı sağlıyor. Derneğimizin üye sayısı ve faaliyetlerimize olan ilgi hızlanarak devam ediyor. Bunların yanı sıra Derneğimizin çalışma prensipleri ve kurumsal değerlerinin oluşturulmasına da büyük önem verdik. Tarihi nitelikteki bu ilk genel kurul toplantımızın ve sonuçlarının hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, kurucu üyelerimize, kurucu yönetim kurulunda birlikte görev yaptığım değerli arkadaşlarıma, çalışma gruplarımızda hiçbir karşılık beklemeden gönüllü olarak hizmet eden üyelerimize teşekkür ediyor, yeni seçilen Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Etik Kurul üyelerine başarılar diliyorum. Derneğimizin faaliyetlerinin sürekli gelişerek, çalışmaları, değerleri ve prensipleriyle hem ülkemizde hem de uluslararası alanda örnek gösterilen, referans alınan bir kurum haline geleceğine yönelik inancımı ifade etmek istiyorum” açıklamasıyla görüşlerini paylaştı.

Mevzuat Uyum Derneği (Compliance Association) ile ilgili daha detaylı bilgiye www.mevzuatuyum.org adresinden ulaşılabilir.