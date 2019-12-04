Mevlit kelimesi, doğru yazımının nasıl olduğu ve ne anlama geldiği en fazla merak edilen sözcükler arasında yer alıyor. Pek çok kişi imla kuralları arasında "Mevlit nasıl yazılır? Mevlit ne demek?" gibi soruları araştırıyor.

MEVLİT NASIL YAZILIR? MEVLÜT MÜ, MEVLİD Mİ, MEVLİT Mİ DOĞRU?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, mevlit şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "mevlüt, mevlid" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "mevlit"tir.

'MEVLİT'İN SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

TDK sözlüğüne göre; Türkçeye Arapçadan geçen mevlit; "Hz. Muhammed'in doğumunu, hayatını anlatan mesnevi ve bu mesnevinin okunduğu dini tören" anlamına gelmektedir.

Mevlit sözcüğü aynı zamanda, "Doğma, doğum, doğum yeri, insanın doğduğu yer" gibi anlamları da içermektedir.