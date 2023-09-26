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        Haberler Gündem Mevlit Kandili nasıl yazılır? Mevlid mi, mevlit mi, mevlüt mü? İşte TDK'daki doğru yazımı

        Mevlit Kandili nasıl yazılır? Mevlid mi, mevlit mi, mevlüt mü? İşte TDK'daki yanıtı

        Bugün Mevlid Kandili... Gün içerisinde sıklıkla karşılaştığımız ve karşılaşacağımız mevlit veya mevlid kelimesinin doğru yazılış ve telaffuzu merak ediliyor. Peki, Mevlid Kandili mi, Mevlit Kandili mi? İşte TDK'ya göre doğru yazılış ve telaffuzu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2023 - 10:35 Güncelleme: 26.09.2023 - 10:35
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        • 1

          Mevlid Kandili mi, Mevlit Kandili mi? Bu gece idrak edeceğimiz Mevlid Kandili nedeniyle bu sorunun cevabı araştırılıyor? Merak edenler için "mevlid/mevlit/mevlüt" kelimesinin TDK'ya göre doğru yazışılı...

        • 2

          MEVLİT NASIL YAZILIR? MEVLÜT MÜ, MEVLİD Mİ, MEVLİT Mİ DOĞRU?

          Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, mevlit şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

          Bazı örneklerde görülen "mevlüt, mevlid" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

          Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "mevlit"tir.

        • 3

          'MEVLİT'İN SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

          TDK sözlüğüne göre; Türkçeye Arapçadan geçen mevlit; "Hz. Muhammed'in doğumunu, hayatını anlatan mesnevi ve bu mesnevinin okunduğu dini tören" anlamına gelmektedir.

          Mevlit sözcüğü aynı zamanda, "Doğma, doğum, doğum yeri, insanın doğduğu yer" gibi anlamları da içermektedir.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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