        Mevlid Kandili orucu var mı? Mevlid Kandili orucu ne zaman tutulur, nasıl niyet edilir?

        Mevlid Kandili oruç tutulur mu? Mevlid Kandili orucu ne zaman tutulur?

        Mevlid Kandili için geri sayım sürüyor. Mevlid Kandili bu sene 3 Eylül Çarşamba günü idrak edilecek. Mübarek kandil gecesi öncesinde, Mevlid Kandili'nde oruç tutulup tutulmayacağı araştırılan konular arasında yer aldı. Kelime anlamı "doğum yeri ve zamanı" olan mevlid kelimesi, İslâm dünyasında Hz. Muhammed'in doğumunu, bu vesileyle yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılmaktadır. Peki, Mevlid Kandili oruç tutulur mu? Mevlid Kandili orucu ne zaman tutulur?" İşte detaylar...

        Giriş: 02.09.2025 - 23:40 Güncelleme: 02.09.2025 - 23:40
        • 1

          Mevlid Kandili için bekleyiş sürürken, Mevlid Kandili ibadetleri merak konusu oldu. Rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlid Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor. Kandil gecesini ibadet ederek geçirmek isteyenler, "Mevlid Kandili orucu var mı? Mevlid Kandili orucu ne zaman tutulur, nasıl niyet edilir?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

        • 2

          MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

          Mevlid Kandili'nde oruç tutmak İslam'da özel bir gereklilik değildir. Mevlid Kandili, İslam takvimine göre her yıl Rebiülevvel ayının 12. gecesine denk gelir ve Hz. Muhammed'in doğumunu anma vesilesiyle özel bir gecedir. Bu geceyi ibadetle geçirmek, Kur'an okumak, dua etmek, sevap kazanmak ve iyi işler yapmak Müslümanlar arasında yaygın bir uygulamadır.

        • 3

          MEVLİD KANDİLİNDE YAPILABİLECEK İBADETLER NELERDİR?

          Mevlid Kandilinde yapılacak ibadetler hakkında net bir ifade bulunmazken 14. yüzyılda yaşayan İslam alimlerinden İmam Suyutî, konuyla ilgili olarak özetle şunları söylemiştir:

          “İnsanların Mevlid-i Nebevi için toplanıp Kur’an okumaları, Hz. Peygamber (a.s.m)’in veladetiyle ilgili haberleri / menkıbeleri seslendirmeleri, bu münasebetle yemek tertiplemeleri bida-i hasenedir / güzel bir bidattır. Çünkü, bu toplantılarda Hz. Muhammed (a.s.m)’e karşı büyük bir tazim, bir saygı, onun dünyaya teşriflerinden ötürü büyük bir sevinç söz konusudur. Bu ise, sahibine büyük bir sevap kazındırır.” (bk. Suyutî, el-Havî li’l-fetavî, 1/272-şamile).

          Mevlid gecelerinde toplanarak, mevlid kasidesi okumak, tatlı şeyler yedirip içirmek, hayrat ve hasenat yapmak, böylece, o gecenin şükrünü yerine getirmek müstehaptır. Salihlere elbise ve benzeri hediye vermek, bu geceye hürmet etmek olur. Bunları Allah rızası için yapmak çok sevap olur. Mevlid cemiyetinde, salihleri toplayıp, salevat okumak, fakirleri doyurmak, her zaman sevaptır.

        • 4

          Mevlid cemiyetinde, sadaka, hediye vermek, neşe ve sevinç göstermek, haram karıştırmadan mevlid kasidesi okutmak çok sevap olur. Bu gecede tesbih namazının kılınması, alimler tarafından yapılan diğer bir öneri olarak yer alıyor.

          Bu gece, Resulullahın doğum zamanında görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır. Bugün veya ertesi gün oruç tutmakta mahzur yoktur. Tutmak iyi olur, sevab olur. İslam âlimleri mevlid gecesine çok önem vermişlerdir.

        • 5

          Muazzez Peygamberimizin doğumunu anarken, yalnız mevlid okumak, ilâhiler söylemek ve kandil simidi dağıtmak yeterli değildir. Onun doğumunu anmaktan asıl maksat, evrensel olan risâletini, yüksek ahlâkını, fazîletini, adâlet ve doğruluğunu hatırlamak ve bunları hayatımızda uygulama azmini tazelemektir. Yüce Allah’ın sevgisine, hoşnutluğuna ve bağışlamasına ermenin yeğane yolu, Hz. Peygamber’in yolundan gitmektir. Bu konuda Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulur: “(Ey Muhammed!) De ki: Allah’ı seviyorsanız bana uyunuz ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir.” (Âl-i İmrân, 31) Bu ayette de belirtildiği gibi, Allah’ı hoşnut etmek, O’nun Peygamberine uymak ve onu örnek almakla mümkündür.

        • 6

          Peygamberimiz (S.A.V.)'e hiç olmazsa bir tesbih salat ü selâm okumalıyız. Can ü gönülden, "Es-salatü ve's-selamü aleyke ya Resûlallah" demeliyiz.

          ALLAHü Teâlâ'ya tam bir huşu içinde dua ve niyazda bulunmalıyız. Çünkü dua, rahmet kapılarının anahtarı, kulluğun ruhu ve ibadetin özüdür. Yalnızlaşan insanın sınırsız ve sonsuz kudret sahibi olan ALLAH'ın azameti karşısında aczini kabullenmesi, O'na sığınması ve O'na yakarması, ne isteyecekse O'ndan istemesidir. İnsanın yaratıcısına yaklaştığı en vasıtasız andır. Dua, sınırlı, sonlu ve aciz varlık olan insanın, sınırsız ve sonsuz kudret sahibi Rabbi ile kurduğu bir köprüdür, Mevlid-i Mutlak'ı imdada çağırmasıdır. Dua, kulluk esprisi içinde ve sıradan isteme anlamlarının ötesinde, ALLAH Teâlâ'nın Rablık ve ilahlık hakikatine en köklü bir sığınma hadisesidir.

