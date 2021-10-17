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Mevlid Kandili mesajları YENİ 2021 kısa ve öz! En güzel kandil mesajları burada... Kandiliniz Mübarek Olsun

Kandiliniz mübarek olsun! Bugün 17 Ekim Pazar Mevlid Kandili. Akrabalarınıza ya da arkadaşlarınıza gönderebileceğiniz kısa ve anlamlı kandil mesajlarını hazırladık. 2021 yılına özel en yeni ve kısa Mevlid kandili mesajlarını gönderebilirsiniz. İşte resimli kandil mesajları burada...

17.10.2021 - 11:13 | Güncelleme: GÜNDEM

  • EN GÜZEL RESİMLİ MEVLİD KANDİL MESAJLARI 2021

    Güzeller güzelinin doğum günü kutlu olsun. Mevlid Kandiliniz kutlu olsun.

    Bu mübarek günün tüm İslam Alemine hayırlar getirmesini dilerim. 

    Ezan tüm insanlığa okunur üstüne alınan secdeye gider. Mevlid kandiliniz mübarek olsun.

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    Yagmur yüklü bulutlar gibi gelen, etegindeki hayir cevherlerini basimiza bosaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapilmaniz dilegiyle. Nice kandiller.

    Kandiliniz mübarek olsun. Yüce rabbim bütün dualarınızı kabul etsin.

    Mevlid kandilinizi kutlarım. Hayırlı kandiller dilerim.

  • Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Hayırlı kandiller.

    Allahın adıyla başladığınız her işinizde başarılar dilerim. Kandiliniz mübarek olsun.

  • Allaha kulsun zülmetler içinde parlayan nursun senin gibi hakikatlı dostun kandilin mübarek olsun.

    Bu kutlu kandil gecesinin sizlere hayırlar getirmesini dilerim. Kandiliniz kutlu olsun.

    Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.

  • Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi? Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin. 

    Kalpler vardir, sevgiyi yasatmak için, Insanlar vardir, dostlugu paylasmak için, Mubarek günler vardir, Beraberce kutlamak için. .

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