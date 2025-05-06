Bankada parası olanlar dikkat: Mevduat faizleri yüzde 52'ye ulaştı! İşte banka banka aylık getiri hesaplama
Merkez Bankası'nın TL'yi destekleyici adımlarının ardından bankalar mevduat faizlerinde rekabeti kızıştırdı. Dövizden TL'ye geçişi hızlandırmak amacıyla alınan önlemler sonrası bazı bankalarda TL mevduat faizi oranları yüzde 52'ye kadar yükseldi. Fırsatı değerlendirmek isteyen yatırımcılar ''En yüksek faizi hangi bankalar veriyor? 100 bin TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor?'' sorularına yanıt aramaya başladı. 100 bin TL'nin aylık mevduat getirisi banka banka haberimizde. İşte banka banka aylık getiri hesaplama tablosu.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) dövizden TL’ye geçişi hızlandırmak için attığı adımların ardından bankaların TL mevduat faizi oranları artış yaşadı. Bazı bankalarda mevduat faizleri yüzde 52’ye kadar yükseldi. Mevduatta parası olanlar ise banka banka aylık getiri hesaplama işlemlerine başladı. Peki, en yüksek faizi hangi bankalar veriyor? 100 bin TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor? 2025 güncel mevduat faiz oranları ile 100 bin TL'nin aylık mevduat getirisi…
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2025 NİSAN MEVDUAT FAİZ ORANLARI
Vadeli mevduat, birikiminiz üzerinden, sizin belirlediğiniz süre için sabit bir faiz oranı sunar. Yani getirisi önceden bellidir ve vade sonuna kadar bu getiri faiz oranı değişikliklerinden etkilenmez.
Tasarruflarını bankalarda değerlendirmeyi düşünen kişiler bankaların güncel mevduat faiz oranları için araştırmalara başladı. Peki, hangi banka ne kadar faiz sunuyor? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 100 bin TL’nin 1 aylık getirisi...
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GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 47,5
Net Kazanç: 3 bin 540 TL
Vade Sonu: 103 bin 540 TL
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İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 35
Net Kazanç: 2 bin 608 TL
Vade Sonu: 102 bin 608 TL
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ENPARA.COM
Faiz Oranı: %41
Net Faiz: 3 bin 246 TL
Vade Sonu Net Bakiye: 103 bin 246 TL
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DENİZBANK
Faiz Oranı: Yüzde 49
Net Kazanç: 3 bin 651 TL
Vade Sonu: 103 bin 651 TL
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FİBABANKA
Faiz Oranı: Yüzde 49
Net Kazanç: 3 bin 652 TL
Vade Sonu: 103 bin 652 TL
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ODEABANK
Faiz Oranı: Yüzde 50
Net Kazanç: 3 bin 726 TL
Vade Sonu: 103 bin 726 TL
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HSBC
Faiz Oranı: Yüzde 50
Net Kazanç: 3 bin 726 TL
Vade Sonu: 103 bin 726 TL
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CEPTETEB
Faiz Oranı: Yüzde 50
Net Kazanç: 3 bin 726 TL
Vade Sonu: 103 bin 726 TL
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QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı: Yüzde 50,5
Net Kazanç: 3 bin 763 TL
Vade Sonu: 103 bin 763 TL
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YAPIKREDİ
Faiz Oranı: %39.5
Net Faiz Tutarı: 3 bin 127 TL
Vade Dönüş Tutarı: 103 bin 127 TL
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ON DİJİTAL BANKACILIK
Faiz Oranı: Yüzde 52
Net Kazanç: 3 bin 875 TL
Vade Sonu: 103 bin 875 TL
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ING BANK
Hoş Geldin Faiz Oranı: %50
Net Faiz Tutarı: 3 bin 224 TL
Vade Sonu Net Tutar: 103 bin 224 TL