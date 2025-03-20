Bugün metrolar kapalı mı, açıldı mı? 20 Mart Perşembe Emniyet Fatih ve Taksim metrosu çalışıyor mu?
İstanbul'da bazı metro seferlerinin son durumu, İstanbul Valiliği tarafından alınan karar sonrası merak ediliyor. Valilik tarafından alınan karara göre, kentteki bazı metro istasyonları geçici olarak hizmete kapatıldı. Taksim ve Emniyet-Fatih duraklarının açık olup olmadığı 20 Mart Perşembe günü metroyu kullanmak isteyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, bugün metrolar kapalı mı? Emniyet Fatih ve Taksim metrosu çalışıyor mu, açık mı kapalı mı? İşte, 20 Mart 2025 Kapalı metro istasyonları…
- 1
Bugün metrolar kapalı mı, hangi metro durakları kapalı soruları yanıt aramaya devam ediyor. İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla, kentte 19 Mart Çarşamba sabah saatlerinden itibaren bazı metro istasyonlarının giriş ve çıkışları kapatıldı. Kapatılan durakların yeniden ne zaman hizmete açılacağı 20 Mart Perşembe günü metroyu kullanmak isteyen İstanbullular tarafından merak konusu oldu . Peki, Emniyet Fatih ve Taksim metrosu çalışıyor mu, açık mı kapalı mı? İşte, 20 Mart 2025 Kapalı metro istasyonları…
- 2
BUGÜN METROLAR KAPALI MI, HANGİ METRO İSTASYONLARI KAPALI?
İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı'nın Emniyet-Fatih istasyonu, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ve Taksim-Kabataş Füniküler Hattı kapatıldı.
Vatan Caddesi'ne çıkan yolların da geçici süreyle seferlere kapatıldığı açıklandı.
Bu hatlar, Taksim ve Emniyet-Fatih istasyonlarında durmaksızın seferlerini sürdürecek.
- 3
20 MART KAPALI OLAN METROLAR
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün ikinci bir duyuruya kadar;
- M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattımızın Emniyet-Fatih istasyonu ve
- M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ile
- F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapatılmıştır.
Araçlarımız Taksim ve Emniyet-Fatih istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir.'' ifadelerine yer verildi.
- 4
METROLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Valilik tarafından alınan karara göre, Taksim ve Emniyet-Fatih istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı ikinci bir duyuruya kadar kapalı olacak.
Metro seferlerinin ne zaman normale döneceği ile ilgili yetkililerden açıklama gelmesi durumunda haberimiz güncellenecektir.
- 5
HANGİ YOLLAR VE MEYDANLAR KAPALI?
İstanbul Valiliği, il genelinde 4 gün boyunca her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığını açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamada,"Valiliğimizce il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 19 - 23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasaklanmıştır.
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu'nun 15/H maddeleri çerçevesinde alınan bu karar doğrultusunda çeşitli tedbir kararları uygulanacaktır.
Bu kararlar kapsamında;
-19 Mart 2025 günü saat 06.00'dan itibaren; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metro A.Ş. tarafından işletilen - M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hatlarının Emniyet-Fatih İstasyonunun iptal edilerek (tüm yolcu giriş ve çıkış noktaları dahil) sefere kapatılması,
-M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metro hattının Taksim İstasyonunun iptal edilerek (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) sefere kapatılması,
Kararı alınmıştır.
Öte yandan, aşağıda isimleri bulunan cadde ve sokakların da araç trafiğine kapatılması ve belirlenen alternatif güzergahların kullanılması kararlaştırılmıştır.
19.03.2025 GÜNÜ SAAT 06.00 İTİBARİYLE KAPANAN YOLLAR
1-)Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar (Aksaray Kavşağı İle D100 Kavşağı Arası),
2-) Adnan Menderes Bulvarı Yan Yollar (Akdeniz Caddesi - Oğuzhan Caddesi kavşakları ile Kale Boyu caddesi - Sulukule Caddesi Kavşakları arası iki yönlü)
3-) Akşemsettin Caddesi ve Bu caddeye Çıkan Tüm Yollar
4-) Kocasinan Caddesi ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar
5-) Mütercim Asım Caddesi ve Bu caddeye çıkan tüm yollar
6-) Oğuzhan Caddesi ve Bu caddeye Çıkan tüm Yollar
7-) Akdeniz Caddesi ve Bu caddeye Çıkan tüm Yollar
8-) Şair Cem Sokak, Safran Sokak, Sarı Nasuh Sokak, Hüsrev Paşa Sokak, Hoca Efendi Sokak, Korkut Ata sokak, Neyzen İhsan Sokak, Albay Cemil Sakarya Sokak, Tuti Abdülatif Sokak, Zembilci Sokak, Yamak Sokak, Aktar Sokak, Yeni Bahçe Sokak, Keçeci Çeşmesi Sokak, Arpa Emini Köprüsü Sokak, Öztan Sokak, Keçeci Meydanı Sokak, Keçeciler Fırını Sokak, Kasideci Sokak, Mevlütçü Sokak.
- 6
ALTERNATİF YOLLAR
1- Turgut Özal Bulvarı Millet Caddesi
2- Atatürk Bulvarı
3- Fevzi Paşa Caddesi
4- D-100
-