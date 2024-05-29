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        Haberler Gündem Güncel Metrobüste yangın paniği! - Son dakika korku dolu anlar

        Metrobüste yangın paniği!

        İstanbul Küçükçekmece'de bir metrobüste yangın çıktı. Yolcular tahliye edilirken, alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 16:49 Güncelleme: 29.05.2024 - 17:48
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        Metrobüste yangın paniği!
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        Küçükçekmece Beşyol Metrobüs ara durağına gelen metrobüsün arka kısmındaki motorunda yangın çıktı. Yolcular tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        DHA'nın haberine göre yangın, saat 16.00 sıralarında Beşyol Metrobüs durağında meydana geldi.

        Metrobüsün arka kısmındaki motordan dumanların yükseldiğini gören şoför, durarak kapıları açtı. Yolcular tahliye edildi.

        Şoför yangın tüpüyle yanan motora müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Bir süre aksayan seferler yangının söndürülmesinin ardından normale döndü.

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