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        Haberler Gündem Güncel Metrobüste yangın paniği: D-100 dumana boğuldu | Son dakika haberleri

        Metrobüste yangın paniği: D-100 dumana boğuldu

        İstanbul Küçükçekmece'de metrobüsün motor kısmından yükselen dumanlar paniğe neden oldu. Dumanları fark eden yolcular, görevlilere haber verdi. Duraktaki güvenlik görevlileri, yangın tüpleriyle araca müdahale etti. Metrobüsten çıkan duman D-100 kara yolu Sefaköy mevkisine yayılırken, sürücüler de zor anlar yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 17:10 Güncelleme: 14.10.2024 - 17:24
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        Metrobüste yangın paniği: D-100 dumana boğuldu
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        Küçükçekmece'de Sefaköy Metrobüs Durağı'ndaki bir metrobüsün motor bölümünden çıkan dumanları fark eden yolcular, görevlilere haber verdi. Duraktaki güvenlik görevlileri, yangın tüpleriyle araca müdahale etti.

        Aracın motor kısmındaki hafif çaplı yangın, alev almadan söndürüldü.

        Metrobüs, durağa gelen kurtarıcı araçla çekilerek yoldan kaldırıldı.

        Bu arada, metrobüsten çıkan duman D-100 kara yolu Sefaköy mevkisine yayılırken, sürücüler de zor anlar yaşadı.

        Güvenlik görevlilerinin metrobüsteki yangına müdahale etmesi cep telefonuyla görüntülendi.

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        #metrobüs
        #yangın
        #istanbul
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