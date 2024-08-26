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        Haberler Gündem Güncel Metrobüs hattında beyaz yol çalışması: Bazı duraklar kapatılacak | Son dakika haberleri

        Metrobüs hattında beyaz yol çalışması: Bazı duraklar kapatılacak

        İstanbul'da metrobüs hattındaki "Beyaz Yol" çalışması sürüyor. Çalışma kapsamında Beşyol durağı, Beylikdüzü yönünde yarın saat 18.00'den itibaren geçici olarak kullanıma kapatılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 11:25 Güncelleme: 26.08.2024 - 11:25
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        • 1

          İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince Avcılar'daki İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna durakları arasındaki metrobüs hattında başlatılan "Beyaz Yol" beton kaplama çalışması devam ediyor.

        • 2

          Çalışma kapsamında, Beşyol durağı Beylikdüzü yönünde yarın saat 18.00'den itibaren geçici olarak kullanıma kapatılacak.

        • 3

          Zincirlikuyu istikametinde çalışmadan etkilenmeyecek durak, 30 Ağustos Cuma günü 06.00'da tekrar kullanıma açılacak.

        • 4

          Öte yandan 24 Ağustos'ta Beylikdüzü yönünde kullanıma kapatılan Florya durağında da hizmet verilemiyor.

        • 5

          Bu durağa ulaşmak isteyen yolcular, bir sonraki durakta inip Zincirlikuyu istikametinde tekrar metrobüse biniyor. Florya durağı, yarın saat 06.00'da tekrar hizmet vermeye başlayacak.

        • 6

          ÇALIŞMA NEDENİYLE BÖLGEDE TRAFİK YOĞUNLUĞU

          Bölgede süren çalışmalar nedeniyle D-100 kara yolu Ankara yönünde tek şerit dubalarla kapatıldı.

          Metrobüslerin D-100 kara yoluna çıkması nedeniyle Ankara istikametinde araç yoğunluğu oluştu.

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