Metro istasyonunu kanalizasyon suyu bastı!
İstanbul Fatih'te metro istasyonunu kanalizasyon suyu bastı. İstasyonun alt geçidini kullanan vatandaşlar zor anlar yaşadı
İstanbul Fatih'te bulunan Topkapı-Ulubatlı Metro İstasyonu alt geçidindeki tuvalette kanalizasyon taştı.
AA'da yer alan habere göre, taşan pis suyun yayıldığı alt geçidi kullanmak isteyen vatandaşlar, yolun karşısına geçemedi. Bazıları ise suyun içinden yürüyerek alt geçidi kullanabildi.
Su birikintisi nedeniyle karşıya geçemediğini söyleyen Sami Düzgün, "Su basmış ama nereden geldiğini bilmiyoruz. Şu an orası su dolu, insanlar geçemiyor. Şimdi yolu kullanacağız. Koku var, pis su" ifadelerini kullandı.
Ekiplerin çalışmasıyla alt geçitteki su temizlendi.