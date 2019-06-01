01 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Metin Feyzioğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Merak konusu oldu. Türk ceza hukuku profesörü olan Metin Feyzioğlu, 2013 yılından beri Türkiye Barolar Birliği Başkanı olarak görevine devam ediyor. Feyzioğlu Türkiye Barolar Birliği'nin 8. Başkanıdır. Metin Feyzioğlu
METİN FEYZİOĞLU KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?
Metin Feyzioğlu 7 Temmuz 1969 yılında (49) İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı görevini 2013 yılından beri sürdüren Feyzioğlu, Turhan Feyzioğlu'nun torunudur.
Metin Feyzioğlu, Turhan Feyzioğlu ve Leyla (Cıngıllıoğlu) Feyzioğlu'nun kızı Saide (Feyzioğlu) Buçukoğlu (1950-1969) ile Mehmet Buçukoğlu (1945) çiftinin çocuğu olarak İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Kızıltoprak semtinde 7 Temmuz 1969 tarihinde doğdu. Annesi doğumdan iki saat sonra vefat edince dedesi ve anneannesi tarafından evlat edinildi ve Ankara'da onlar tarafından yetiştirildi.
Feyzioğlu, TED Ankara Koleji'ni 1986 tarihinde bitirdi. Ardından girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1990 yılında mezun oldu. 1991 yılında Ankara Barosu'na kayıt oldu. 1992 yılında tamamladığı Kamu Hukuku alanındaki yüksek lisansının ardından 1995 yılında doktor unvanı aldı. 1996 yılında mezun olduğu fakülteye Ceza Hukuku alanında yardımcı doçent olarak atandı. Columbia Üniversitesi'nde hukuk İngilizcesi sertifikasını aldı. 2002 yılında Doçent, 2005 yılında Profesör oldu. 2007 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı oldu ve bu görevi bir yıl sürdürdü.
1991 yılından beri kayıtlı olduğu Ankara Barosu'nun 10 Ekim 2010 tarihinde gerçekleşen 61. Olağan Genel Kurulunda kullanılan oyların %58'ini alarak başkanlığa seçildi. 62. Olağan Genel Kurulu'nda oyların %60'ını alarak tekrar seçilmiştir.
Feyzioğlu, Türkiye Barolar Birliği 32. Olağan genel kurulunda 447 delegenin 209'unun oyunu alarak 26 Mayıs 2013 tarihinde Türkiye Barolar Birliği'nin 8. başkanı seçildi ve parti meclisi üyeliğinden istifa etti.
18 Temmuz 2012 tarihinde Bilim Yönetim ve Kültür Platformu kontenjanından CHP Parti Meclisi üyesi olmuştur.
Evli ve iki kız çocuğu babasıdır.
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