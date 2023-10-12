Metin Akpınar, evlilik dışı kızı olduğunu 10 yıl önce öğrendi

Duygu Nebioğlu, Metin Akpınar'ın biyolojik babası olduğunu öğrendikten sonra babalık davası için mahkemeye başvurarak DNA testi yapılmasını istedi. Gizlilik kararı doğrultusunda Akseki Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen dava sonuçlandı. DNA testinin sonunda, Nebioğlu'nun Akpınar'ın biyolojik kızı olduğu saptandı.

1961'den bu yana Göksel Akpınar ile evli olan Metin Akpınar, evlilik dışı bir kızı olduğunu 10 yıl önce öğrendi. Akpınar, sessizliğini korurken konuyla ilgili açıklamayı avukatları, Antalya'dan döndükten sonra düzenleyecekleri basın toplantısında yapacak.

"TÜM HAKLARIMI KORUMA ALTINA ALDIM"

Duygu Nebioğlu, yaklaşık bir yıl önce Metin Akpınar ile bir araya geldi. Akpınar, kızına kitabını imzaladı.

1988'de Antalya'da dünyaya gelen, Duygu Nebioğlu, 1994'te Nebioğlu Ailesi tarafından evlat edinildi. Duygu Nebioğlu, Metin Akpınar'ın babası olduğunu 21 yaşındayken öğrendi.

Duygu Nebioğlu, davanın sonuçlanmasından sonra şu açıklamayı yaptı: Benim adım Duygu Nebioğlu, 88 yılında Antalya'da yaşama tutundum. Dünya'nın varlığını talihsiz olaylar ile kavradım. Bebekliğim, çocukluğum zor şartlar altında geçti. 94 yılında Nebioğlu ailesi tarafından evlat edinildim. Ailem tarafından topluma kazandırılmak için başlayan serüvenimin devamında biyolojik ailemin ve soy ağacımın merakına düştüm. Bu düşünce beni Türk toplumuna mâl olmuş Sayın Metin Akpınar'a ulaştırdı. Henüz 21 yaşında üniversite öğrencisi iken gerçeklerin karşısında yoğun şaşkınlık hissiyle, hayranı olduğum sanatçının biyolojik babam olmasının mutluluğunu ne yazık ki yaşayamadım. Aldığım yetersiz sevgi nedeniyle beni bağrına basmakta zorlandığı için ağır travmalar yaşadım bu sebeple saygı değer avukatlarıma ulaştım. Bugün avukatlarım Ferihan Polat ve Ahmet Furkan Uludağ sayesinde Metin Akpınar'ın babam olduğu Akseki Asliye Hukuk Mahkemesinin kararı ile resmiyete kavuşmuştur. Adalet karşında tüm haklarımı koruma altına almış bulunuyoruz. Şaşkınım, yıllar sonra gelen mutluluk hayatımın ilk günü gibi oldu. Kamuoyuna bunu açıklamayı borç bilip sevgi ve barış içerisinde hareket edeceğimizi duyurmak istiyorum. Bu süreçte bana destek olan ve koşulsuz sevgi veren Nebioğlu aileme teşekkür ediyorum. Duyguluyum.