Metin Akdülger, 'Sandık Kokusu'na veda etti

"ATİLLA HAYATIMIN EN BÜYÜLÜ PARÇALARINDAN BİRİ"

36 yaşındaki oyuncu, "Hayat büyülü anlarla ve bilinmezliklerle dolu bir macera. 'Atilla da benim hayatımın en büyülü parçalarından biri. Onun bana yaşattığı anlar, tanıştırdığı ruhlar, yoldaşlar artık benim kalbimdeler, güvendeler. Hikâyeler anlatıldıkça hayat bulur. Hikâye anlatıcıları da hikâyelerinde bulurlar kendi hayatlarını... Bana hayat veren A'tilla'ya ve ona hayat veren tüm ekipteki dostlarıma kalpten minnet ve sevgilerimi iletmek istiyorum. Onları çok seviyorum ve özleyeceğim. Hikâyemizi seven tüm izleyicilerimize, verdikleri büyük sevgi ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ederim" dedi.