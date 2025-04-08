Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde bu hafta hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu raporu geldi. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı bölgelerde belirgin şekilde düşerek mevsim normallerinin altına ineceği, diğer bölgelerde ise mevsim normallerine yakın seyredeceği bildirildi. Pazartesi gününden itibaren soğuk havanın etkisi hissedilirken hafta boyunca havanın nasıl olacağı merak ediliyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde bu hafta hava nasıl olacak?
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MGM hava durumu raporunu duyurdu. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, "Türkiye mevsim normallerinden 8 ila 12°C daha soğuk, şubat ayı sonundaki gibi bir kış havası yaşıyor" ifadelerini kullandı. İşte, güncel hava durumu uyarısı
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BUGÜN HAVA NASIL?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç ve Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yüksekleri ile Kütahya ve Eskişehir çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Muş, Bitlis, Ağrı, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Antalya'nın batı, Van'ın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.
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ANKARA HAVA DURUMU
İstanbul-Bolu-Ankara yolunda 9 Nisan çarşamba, 11 ve 12 Nisan tarihlerinde yeniden kar yağacak görünüyor. Ankara-Bolu arasındaki yüksek kesimlerde kar örtüsü oluşacaktır. Etkisine girdiğimiz soğuk hava dalgası batı ve güney bölgelerde tahmini olarak 14 Nisan Pazartesi gününe kadar, İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde 17 Nisan Perşembe gününe kadar etkisini sürdürecek.
Ankara, Eskişehir, Bolu, Bursa, Afyonkarahisar, Konya, Kırşehir gibi İç Anadolu’da özellikle bu cuma kuvvetli kar yağışı görülebilir. Ankara’da daha az etkili olmak üzere; beklenen kar yağışları Anadolu’nun batı kesiminde ulaşımı aksatacaktır.
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İSTANBUL HAVA DURUMU
Türkiye mevsim normallerinden 8 ila 12°C daha soğuk, şubat ayı sonundaki gibi bir kış havası yaşıyor. İstanbul’da hissedilen sıcaklık özellikle rüzgarlı semtlerde ve dakikalarda 0°C’ye kadar düşüyor. Şehirde bu hafta önemli bir yağış kalmadı, bugünden itibaren hava çoğunlukla parçalı bulutlu ve güneşli olacak.
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İZMİR HAVA DURUMU
İzmir’de ciddi bir yağış yok, fakat gelecek 3 gün aralıklı yağmur alan semtler olabilir. İzmir ve kıyı Ege üşüyor, gündüz sıcaklıkları 12-13°C’lerde ve gölge alanlarda esen rüzgarla 6-7°C hissediliyor. Haftaya pazartesiden itibaren ise Ege ve Akdeniz kıyıları ısınmaya, mevsim normallerine yükselmeye başlıyor.