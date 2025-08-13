Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncel hava durumu raporu paylaşıldı. Yayınlanan rapora göre bazı illerimizde yağış bazı illerimizde kuvvetli rüzgar hakim olacak. Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri yağmurlu, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli poyraz etkili olacak. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Peki yarın Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji’den hava durumu uyarısı geldi. Tahminlere göre çarşamba günü Karadeniz kıyısında Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’de sağanak yağış bekleniyor. Peki Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu nasıl olacak?
HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yüksekleri ile Van’ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının güney ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI
Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
FIRTINA ALARMI
Marmara Bölgesi'nde İstanbul'un da aralarında bulunduğu bazı illerde kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi'nin bugünden itibaren perşembe gecesine kadar rüzgarlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL HAVA DURUMU 14 AĞUSTOS 2025
29°24°
ANKARA HAVA DURUMU 14 AĞUSTOS 2025
36°22°
İZMİR HAVA DURUMU 14 AĞUSTOS 2025
36°24°
