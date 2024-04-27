Bugün hava nasıl? İşte 27 Nisan hava durumu
Bahar aylarına girilmesiyle yurt genelinde hava durumu merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeleri haberimizde derledik. Peki, bugün hava nasıl olacak, toz taşınımı var mı? İşte 27 Nisan Cumartesi günü İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu raporu...
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Ülke genelinde güncel hava durumu sorgulanıyor. Nisan ayının sonlarına girilmesiyle birlikte yurt genelinde sıcak havalar etkisini hissettirmeye başladı. 25 Nisan Perşembe için meteorolojiden açıklama geldi. İşte 27 Nisan Cumartesi bugün İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye hava durumu...
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HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bugün, yurt geneli parçalı bulutlu, Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz ile Doğu Akdeniz'in iç kesimleri yağışlı geçecek. İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde toz taşınımı görülecek.
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Pazar günü, yurt geneli paçalı bulutlu, Marmara'nın kuzeybatısı çok bulutlu, Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, Marmara, İç Anadolu'nun iç ve doğu kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı yağışlı geçecek.
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ÇÖL TOZU NE ZAMAN GELECEK, NE KADAR SÜRECEK?
Tekirdağ'dan giriş yapan çöl tozu yurdun batı ve iç kesimlerinde tam 3 gün boyunca etkili olacağı biliniyor. Gelecek hafta çöl tozunun etkisi gideceği tahmin ediliyor.