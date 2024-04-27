HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bugün, yurt geneli parçalı bulutlu, Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz ile Doğu Akdeniz'in iç kesimleri yağışlı geçecek. İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde toz taşınımı görülecek.