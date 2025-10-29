Meteoroloji uyardı! 29 Ekim Çarşamba bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminleri kapsamında hava durumu araştırılıyor. Tahminlere göre, hava sıcaklığının, iç ve doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı tahmin ediliyor, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Peki, 29 Ekim Çarşamba bugün hava nasıl olacak? İşte İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...
İl il hava durumu tahminleri gündemdeki yerini aldı. Meteoroloji tarafından yapılan son tahminler kapsamında, yurt genelinde yaşanan sıcaklık düşüşü dikkat çekiyor. Peki, 29 Ekim Çarşamba bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da yağış var mı, sıcaklıklar düşecek mi? İşte Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu tahminleri...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Şırnak ve Hakkari hariç), Tekirdağ, Adana, Hatay, Osmaniye, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Anadolu’nun kuzeyi (Iğdır hariç), Bursa, Bilecik, Sakarya, Antalya ve Sivas çevreleri ile Eskişehir'in ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
İZMİR 14°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANKARA 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
