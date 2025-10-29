METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Şırnak ve Hakkari hariç), Tekirdağ, Adana, Hatay, Osmaniye, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Anadolu’nun kuzeyi (Iğdır hariç), Bursa, Bilecik, Sakarya, Antalya ve Sivas çevreleri ile Eskişehir'in ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.