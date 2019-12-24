Hava tahminleri deyince akıllara ilk gelen kavramlardan biri de meteoroloji. Peki meteoroloji ne demek? Meteoroloji sözcüğü nasıl yazılır? Pek çok kişi imla kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

METEOROLOJİ NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, meteoroloji şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bunun dışında kullanılan, "meteroloji, metoeroloji" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "meteoroloji"dir.

METEOROLOJİ SÖZLÜK ANLAMI

TDK sözlüğüne göre Türkçeye Fransızcadan geçen bir kelime olan meterolojinin anlamı "Hava koşullarında meydana gelen değişmeleri, iklim türlerini araştırıp hava durumu tahminlerinde bulunan bilim dalı, hava bilgisi" demektir.