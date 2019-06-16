Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, öğleden sonra etkisini artırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Marmara'nın doğusunda, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bursa çevreleri ile Yalova'nın doğusunda kuvvetli olacağı öngörülüyor.

TEDBİRLİ OLUN UYARISI YAPILDI

AA'da yer alan habere göre sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.