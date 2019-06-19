Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; ilk saatlerde Samsun’un doğu ilçeleri ile öğle saatlerinden sonra İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve batısı, İzmir, Manisa, Bilecik, Kırşehir, Sivas, Yozgat ve Kayseri çevreleri ile Ankara'nın ve Kırıkkale'nin güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İşte İstanbul 29 Haziran hava durumu...

Parçalı yer yer çok bulutlu, İstanbul ile Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarı ve yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzey ve Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden orta, ara sıra kuvvetli esmesi bekleniyor.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU