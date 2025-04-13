Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

İç Anadolu (Konya ve Eskişehir hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sakarya, Giresun, Trabzon, Antalya'nın doğu ilçeleri, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis çevreleri ve Osmaniye'nin doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Yağışların, kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Kastamonu'nun kuzeyi, Bartın, Karabük ve Sinop illerinin yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışlarının etkili olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli alanlarında ise çığ tehlikesi bulunuyor.

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İstanbul Kısmen Güneşli 13° Ankara Parçalı Bulutlu 9° İzmir Güneşli 18° Antalya Güneşli 20° Trabzon Kısmen Güneşli 10° Bursa Güneşli 10° Adana Bulutlu 21° Diyarbakır Yağmurlu 10° Gaziantep Bulutlu 13° Ağrı Yağmurlu 3°

Mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının da batı bölgelerimizden başlamak üzere artması bekleniyor.

İKİ ÖNEMLİ UYARI

Kastamonu'nun kuzeyi, Bartın, Karabük ve Sinop illerinin 400 metre rakım üzerindeki yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışları beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Ayrıca sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Anadolu, İç Ege, Göller Yöresi, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da zirai don hadisesi beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçelere yönelik hazırlanan sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri ve zirai don riskine karşı gerekli tedbirleri almaları istendi. Fotoğraf: DHA